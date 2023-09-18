Катастрофа Расселла на фоне крупнейшего провала Алонсо. Оценки за Гран-при Сингапура Ф-1

16-й этап Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 10

На фоне проблем «Ред Булл» «Феррари» в кои-то веки позволила по-настоящему блеснуть — и Сайнс более чем достойно распорядился выпавшим шансом. Карлос показал лучшее время в квалификации, а затем сдерживал Норриса, заранее просчитывая, что так «Мерседесам» труднее будет до него добраться. Это было выступление чемпионского уровня — почаще бы так!

Ландо Норрис — 9

Отличный уикенд для британца, который показал потенциал обновлённого «Макларена». Пусть второе место Ландо досталось лишь из-за пит-стопа Расселла и, будучи занят обороной, за победу он фактически не боролся, Норрис финишировал менее чем в секунде от победителя и уже в третий раз в сезоне поднялся на подиум.

Лиам Лоусон — 8,5

Уже в третьей гонке в карьере Лоусон добрался до топ-10 и сумел набрать больше очков, чем де Врис и Риккардо, вместе взятые! Причём блеснул Лиам на совершенно незнакомой трассе, на которой прежде никогда не гонялся. В то же время на более высокую оценку новозеландец не наработал: в Q3 он проехал медленнее, чем во втором сегменте, а на старте вновь потерял пару позиций. Это, впрочем, нюансы.

Лоусон стал ещё ближе к контракту основного пилота Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8

Впервые в сезоне у «Ред Булл» не было темпа для борьбы за победу, но Макс по возможности минимизировал потери — причём парадоксальным образом! На узкой уличной трассе Ферстаппен выбрал агрессивную тактику с оттянутым пит-стопом и на последних кругах прорвался с 11-го места на пятое. Более того, в концовке Макс буквально за шесть кругов отыграл у Леклера 17 секунд и ехал в более высоком темпе, чем лидеры!

Эстебан Окон — 8

Отличное выступление в день рождения, закончившееся техническим сходом. Окон наконец вернулся в Q3 (впервые после Канады!), на старте прошёл Магнуссена, а на 37-м круге опередил замешкавшегося в борьбе с Пересом Алонсо. За 20 кругов до финиша Эстебан шёл шестым, опережая своих главных соперников, и почти наверняка удержал бы позицию, если бы выдержала машина.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Льюис в пятый раз в сезоне поднялся на подиум и обосновался на третьей позиции общего зачёта — судя по темпу «Астон Мартин», до конца чемпионата. Хэмилтон блестяще стартовал — и во многом из-за этого вынужден был срезать поворот, на рестарте уверенно прошёл Леклера и догнал группу лидеров. Тем не менее весь уикенд Хэмилтон уступал в скорости Расселлу, проиграл ему более 0,4 секунды в квалификации и стал третьим лишь после ошибки Джорджа.

Оскар Пиастри — 7,5

В Q2 австралиец не прошёл из-за красных флагов в последней попытке, однако это был уже третий быстрый круг Оскара — на втором он не улучшил и в итоге был квалифицирован по своему самому первому кругу. В гонке Пиастри всю дистанцию держался за Гасли и в итоге приехал вслед за ним на седьмое место — неплохо при старте с 17-й позиции на незнакомой трассе!

Из квалификации Пиастри выбила авария Стролла Фото: Clive Mason/Getty Images

Александер Албон — 7,5

В Сингапуре «Уильямс» был уже не так хорош, как в Монце, но и Албон во втором сегменте квалификации оказался медленнее, чем в первом. Поначалу казалось, что Алекс не сможет подняться выше 15-го места, но ближе к финишу он за счёт свежих шин опередил Чжоу и Хюлькенберга и готовился пройти Лоусона. Однако именно в этот момент Перес отправил «Уильямс» в стену и лишил гонщика шанса на очки.

Шарль Леклер — 7

Монегаск проигрывает напарнику уже третью квалификацию к ряду, а в гонке, несмотря на лучшие шины, не может его пройти — во второй раз кряду! В теории у Шарля был шанс включиться в сражение за победу, но на рестарте после аварии Сарджента он упустил Хэмилтона и к моменту схода Окона был последним в группе лидеров.

Пьер Гасли — 7

Если не считать пилотов четырёх топ-команд, то лучшим из остальных в Сингапуре стал Пьер Гасли. Француз, впрочем, не то чтобы был слишком хорош. Из-за помарки на втором секторе Гасли уступил в квалификации Окону, а в гонке застрял за Алонсо, которого, в отличие от Эстебана, пройти на трассе так и не смог. Вероятно, если бы не сход напарника, Пьер так и остался бы восьмым.

Валттери Боттас — 7

К этапу в Сингапуре в «Альфа Ромео» подготовили обновления, но в этот раз эффекта они не дали. Боттас квалифицировался только 16-м, стартовал на «харде» и рассчитывал на более позднее появление сейфти-кара. В конце концов, сменив шины, Валттери откатился в конец пелотона, а затем сошёл из-за технических проблем. При таких вводных гонщик едва ли мог переломить ситуацию.

Валттери Боттас Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Кевин Магнуссен — 6,5

Отличная квалификация и боевая гонка в конце первой десятки едва не закончились на 36-м круге, когда Магнуссен, пропустив Гасли, вылетел с трассы. Спасли датчанина сход Окона и шанс перейти на мягкие шины — иначе Кевин так и закончил бы гонку в последних рядах. Ну а сход Расселла подарил ещё одну позицию — и один балл в зачёт чемпионата.

Нико Хюлькенберг — 6

Блёклая гонка в исполнении Нико, все проблемы которого спровоцировал проигрыш напарнику в квалификации. На двойном пит-стопе после схода Сарджента Халк был позади Магнуссена и вернулся в гонку только 15-м. Немцу удалось немного отыграться, но в концовке команда не стала менять ему шины, и Нико в конце концов финишировал только 13-м — позади перешедшего на «софт» Магнуссена.

Серхио Перес — 5,5

Перес медленнее Ферстаппена не только на хорошей машине, но и на плохой. Для Чеко квалификация закончилась разворотом в самом начале последней попытки, а в гонке мексиканец за первые 20 кругов не продвинулся ни на одну позицию, хотя шёл позади неопытного Лоусона. Кроме того, Серхио крайне грубо влез в поворот в борьбе с Албоном и лишь по доброте стюардов удержал в итоге восьмую строчку. Если бы не судьи и сход Расселла, Чеко остался бы вообще без очков.

Фернандо Алонсо — 5,5

Это был худший уикенд экс-чемпиона в нынешнем сезоне. Сначала испанец пересёк белую линию, отделяющую пит-лейн от трассы, получив автоматический штраф в пять секунд, а за 15 кругов до финиша вылетел в 14-м повороте и в конце концов последним пересёк линию финиша. В теории Алонсо мог финишировать на 6–8-й позициях, на практике впервые в этом году остался без очков.

Так плохо в этом году Алонсо ещё не ездил Фото: Clive Mason/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Если бы в квалификации Чжоу поднялся выше 19-го места (почти полсекунды отставания от Боттаса), ему не пришлось бы изобретать тактику с пит-стопом на втором круге и переходом на «медиум» за 42 круга до финиша. На тех пит-стопах Гуаньюй был единственным, кто выбрал средние шины — и их, разумеется, до конца гонки не хватило.

Джордж Расселл — 5

Вплоть до последнего круга Расселл проводил отличный уикенд. Прекрасная квалификация, смелая стратегия в борьбе за победу и целая серия обгонов. Удержать Леклера на старте не удалось, но он сам отвалился на первых пит-стопах. Агрессивная тактика стоила второго места — но лучше сразиться за победу, чем доехать вторым. Однако подиум превратился в пыль из-за секундной потери концентрации.

Юки Цунода — 4

За две последние гонки Юки не проехал и одного полного круга: в Монце машина сломалась уже на прогревочном круге, а в Сингапуре — после контакта с Пересом на старте. И, с одной стороны, здорово, что Цунода смог побороться с человеком, стартовавшим на две позиции выше, с другой — Юки сам запорол себе попытку в квалификации и Q2 закончил вообще без времени.

Лэнс Стролл — 3

Для канадца Гран-при Сингапура закончился ещё до старта — мощной аварией в конце первого сегмента квалификации. Однако, во-первых, Строллу не повезло с моментом выборочного взвешивания — из-за этого он оказался в трафике в первой попытке и вынужден был атаковать под клетчатым флагом. А во-вторых, финальный поворот действительно коварен — немного промахнуться в нём не так уж и сложно.

Лэнс Стролл после аварии в квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

Логан Сарджент — 2

Американский дебютант тоже записал на свой счёт ещё одну аварию — уже после трети гонки Логан влетел в отбойник и снёс себе переднее антикрыло. Кроме того, снова неудачной получилась квалификация — в одном из эпизодов засбоила трансмиссия, но и сам Сарджент допускал помарки. Отставание от Албона в итоге совсем чуть-чуть не дотянуло до 0,6 секунды.