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Анализ решений «Ред Булл» по увольнению гонщиков: экстренные замены пилотов помогают не всегда

«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?
Лев Дорогов
Анализ решений «Ред Булл» по увольнению гонщиков
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Новичок «Альфа Таури» может стать четвёртым пилотом, которого выгонят из младшей команды «быков».

Со старта сезона прошло всего пять этапов, а в Формуле-1 уже близится первая отставка. Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис из рук вон плохо дебютировал в «Королевских гонках». Настолько, что Хельмут Марко публично выдвинул голландцу ультиматум: у де Вриса есть три этапа, чтобы улучшить результаты, в противном случае его место займёт кто-то из «академиков» Ред Булл.

Импульсивные увольнения и разжалования гонщиков «Ред Булл» до пилотов дочерней команды – одна из характерных черт менеджмента «быков». Приносит ли пользу подобная кадровая политика? Мы всё изучили.

Феттель дебютировал в «Торо Россо» благодаря увольнению скандального гонщика

Может сложиться ощущение, что моду на экстренные кадровые перестановки Доктор Марко перенял в «сытые» для академии «Ред Булл» 2010-е, однако это не совсем так. Изменения в пилотском составе прямо посреди сезона «тауриновые» практиковали ещё в первые годы существования формульного проекта. Впрочем, перестановки эти не были продиктованы неудовлетворительными результатами какого-то конкретного гонщика.

К примеру, в 2005 году боссы «тауриновых» планировали, что обязанности второго пилота попеременно будут выполнять Кристиан Клин и Витантонио Льюцци – согласно задумке, молодые гонщики должны были менять друг друга в кокпите «Ред Булл» через каждые несколько этапов. И поначалу подобный план даже работал: после первых трёх Гран-при место Клина занял Льюцци. Проехав четыре гонки, итальянец вернул машину Кристиану и больше к обязанностям боевого пилота в том сезоне не приступал.

Льюцци преследует Марка Уэббера на Гран-при Сан-Марино — 2005

Льюцци преследует Марка Уэббера на Гран-при Сан-Марино — 2005

Фото: Clive Mason/Getty Images

Попытки комбинирования двух примерно равных по уровню гонщиков ни к чему толком не привели, а вот следующая корректировка в пилотском составе по ходу сезона для «Ред Булл» имела куда большее значение. Летом 2007-го Скотт Спид разругался с руководителем «Торо Россо» Францем Тостом, в результате чего покинул команду – его место занял самый перспективный (на тот момент) «академик» австрийцев Себастьян Феттель. Так благодаря скандальной натуре Скотта Спида будущему четырёхкратному чемпиону пришлось приступить к обязанностям пилота «Торо Россо» раньше времени.

Можно сказать, это было первое удачное (хоть и отчасти вынужденное) кадровое решение Доктора Марко. Австрийский руководитель обеспечил главного таланта академии регулярной соревновательной практикой в Ф-1, заодно избавившись от весьма скандального и не очень перспективного пилота.

Как сложилась судьба уволенных «Ред Булл» гонщиков:
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Если вышеуказанные рокировки носили запланированный или вынужденный характер, то вот в 2009 году поводом для увольнения гонщика послужили уже результаты на трассе: на экваторе сезона из «Торо Россо» был изгнан Себастьен Бурде. Место француза в дочерней команде «Ред Булл» занял очередной воспитанник «быков» Хайме Альгерсуари.

В 2009 году подобный ход выглядел спорным, но всё же скорее оправданным. Так и не оправдавшего надежд француза поменяли на молодого и перспективного «академика», который годом ранее стал чемпионом британской Формулы-3. Впрочем, как бы красиво этот размен ни выглядел на бумаге, большой пользы австрийскому концерну он не принёс: Альгерсуари провёл в составе «Торо Россо» два с половиной года, после чего доктор Марко поставил крест на молодом испанце.

Даниил Квят и Макс Ферстаппен в 2015 году

Даниил Квят и Макс Ферстаппен в 2015 году

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующий раз Хельмут Марко отважится на кадровые перестановки по ходу сезона только в 2016 году, причём в этот раз изменения в составе произойдут как в главной, так и в дочерней команде «быков». Да, речь идёт о той самой рокировке Квят – Ферстаппен.

Российский пилот вполне неплохо провёл дебютный сезон в составе «Ред Булл», опередив по итогам чемпионата более опытного напарника Даниэля Риккардо. Начало сезона-2016 для Даниила также выдалось богатым на события – особенно третий этап в Шанхае. На старте гонки россиянин вывел из душевного равновесия Себастьяна Феттеля, проведя агрессивную атаку на немецкого пилота (дошло до контакта). В конце концов та история закончилась «хэппи-эндом»: оба участника стартового инцидента по итогам гонки поднялись на пьедестал почёта.

Квят во второй раз в карьере финишировал в топ-3 и, казалось бы, упрочил свои позиции в системе «Ред Булл», но не тут-то было: следующий этап в Сочи для Даниила стал последним, проведённым в составе главной команды «быков». За первый круг гонки Квят дважды зацепил «Феррари» Феттеля: после второго контакта болид немца отправился в отбойник. Что касается Даниила, он продолжил гонку, завершив её на 15-й строчке.

Подробнее о той самой гонке в Сочи:
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На следующем этапе в Испании место Квята в кокпите «Ред Булл» занял 18-летний Макс Ферстаппен – российский пилот отправился в обратном направлении. Формально поводом для подобных перестановок стала не только неудачная домашняя гонка в исполнении Даниила, но и слабые результаты россиянина в квалификациях. И всё же прежде всего доктор Марко стремился не избавиться от Квята, а побыстрее посадить Ферстаппена за руль «Ред Булл». Гонку в Сочи Хельмут Марко использовал лишь как повод для внеочередного повышения молодого голландца.

Чисто по-человечески австрийцы, может, поступили и не очень справедливо по отношению к Даниилу, но сугубо со спортивной точки зрения замена Квята на Ферстаппена стала стопроцентным попаданием менеджмента «быков». Макс выиграет первую же гонку в составе «Ред Булл», тем самым став самым молодым победителем в истории Ф-1, а спустя пять лет и вовсе вернёт австрийской команде чемпионскую корону.

Что касается Квята, то через год россиянина снова высадили из кокпита прямо по ходу сезона – на сей раз из «Торо Россо». Сезон-2017 Даниил, прямо говоря, проводил не самым лучшим образом (два финиша в топ-10 в 14 гонках), поэтому замена Квята на действующего чемпиона GP2 Пьера Гасли выглядела как логичный шаг руководства «Ред Булл».

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Следующая рокировка для «быков» обернулась провалом

Иронично, что следующим, кого «понизит» Доктор Марко, не дожидаясь окончания сезона, станет именно французский пилот. Заменив ушедшего в «Рено» Даниэля Риккардо, в главной команде «быков» Гасли продержался всего 12 гонок.

В 2019-м австрийцы действовали уже по отлаженной схеме: не оправдавший надежд пилот «Ред Булл» отправился в «Торо Россо», а его место занял молодой гонщик из дочерней команды – на сей раз повышение получил Алекс Албон.

Как показала история, размен Гасли – Албон стал самым провальным кадровым решением Доктора Марко. Причём данная рокировка выглядела странной ещё в 2019 году. Да, Гасли не блистал в первых гонках за «Ред Булл», однако совсем ужасными его результаты вряд ли можно назвать. Да и к тому же нельзя забывать про период адаптации, необходимый молодому пилоту при смене гоночного коллектива.

Второй спорный момент этого размена – фигура пилота, отправившегося на повышение в «Ред Булл». Если в 2016-м Хельмут Марко высадил Квята ради главного таланта поколения Ферстаппена, который проводил уже второй сезон в Ф-1, то через три года место «разжалованного» Гасли займёт дебютант Алекс Албон. И нельзя сказать, что уроженец Лондона в ту пору считался суперодарённым пилотом: в гонках за «Торо Россо» Алекс был неплох, но ничего сверхъестественного не показал.

Развязку этой истории мы наблюдали в 2020 году. Албон с треском провалил свой первый полноценный сезон в составе «Ред Булл»: в 17 гонках он только дважды финишировал в топ-3, притом что в его распоряжении была вторая по скорости машина пелотона. По итогам чемпионата Алекс расположился на седьмой строчке личного зачёта, пропустив вперёд обладавших более скромной техникой Переса, Риккардо и Сайнса.

Провал Албона был настолько оглушительным, что руководству «Ред Булл» пришлось даже пересмотреть философию формирования пилотского состава: впервые с 2013 года австрийцы отважились пригласить гонщика, не прошедшего вертикаль «Ред Булл». Как вы видите, увольнение Пьера Гасли себя не оправдало. Впрочем, трансферный провал Хельмута Марко в какой-то степени помог «Ред Булл» найти идеального второго пилота в лице Серхио Переса.

Албон — один из худших пилотов, выступавших в топ-командах:
Пилоты Ф-1, которые провалились в топ-командах. На фоне напарников они были просто ужасны
Пилоты Ф-1, которые провалились в топ-командах. На фоне напарников они были просто ужасны

***

Оглядываясь в прошлое, можно сделать два вывода касательно кадровой политики «Ред Булл». Во-первых, у австрийцев низкая терпимость к ошибкам, поэтому с не оправдавшими надежд гонщиками они могут попрощаться, не дожидаясь окончания сезона. Во-вторых, далеко не каждая импульсивная перестановка в пилотском составе заканчивается хэппи-эндом – неудачных решений «тауриновым» избежать не удалось.

Что касается истории Ника де Вриса, то в ситуации с голландцем задачу Хельмуту Марко облегчает тот факт, что речь идёт о пилоте второй команды «быков» – меньше рисков, меньше и простора для неудач. Плюс ко всему внушает оптимизм и фигура потенциального новичка «Альфа Таури» Лиама Лоусона, который в этом году потрясающе дебютировал в чемпионате Супер Формулы. Впрочем, раньше времени списывать со счетов де Вриса тоже не стоит. В запасе у голландца имеется как минимум пара этапов, чтобы убедить боссов «Ред Булл» не возвращаться к практике незапланированных рокировок.

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