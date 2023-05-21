«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?

Со старта сезона прошло всего пять этапов, а в Формуле-1 уже близится первая отставка. Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис из рук вон плохо дебютировал в «Королевских гонках». Настолько, что Хельмут Марко публично выдвинул голландцу ультиматум: у де Вриса есть три этапа, чтобы улучшить результаты, в противном случае его место займёт кто-то из «академиков» Ред Булл.

Импульсивные увольнения и разжалования гонщиков «Ред Булл» до пилотов дочерней команды – одна из характерных черт менеджмента «быков». Приносит ли пользу подобная кадровая политика? Мы всё изучили.

Феттель дебютировал в «Торо Россо» благодаря увольнению скандального гонщика

Может сложиться ощущение, что моду на экстренные кадровые перестановки Доктор Марко перенял в «сытые» для академии «Ред Булл» 2010-е, однако это не совсем так. Изменения в пилотском составе прямо посреди сезона «тауриновые» практиковали ещё в первые годы существования формульного проекта. Впрочем, перестановки эти не были продиктованы неудовлетворительными результатами какого-то конкретного гонщика.

К примеру, в 2005 году боссы «тауриновых» планировали, что обязанности второго пилота попеременно будут выполнять Кристиан Клин и Витантонио Льюцци – согласно задумке, молодые гонщики должны были менять друг друга в кокпите «Ред Булл» через каждые несколько этапов. И поначалу подобный план даже работал: после первых трёх Гран-при место Клина занял Льюцци. Проехав четыре гонки, итальянец вернул машину Кристиану и больше к обязанностям боевого пилота в том сезоне не приступал.

Льюцци преследует Марка Уэббера на Гран-при Сан-Марино — 2005 Фото: Clive Mason/Getty Images

Попытки комбинирования двух примерно равных по уровню гонщиков ни к чему толком не привели, а вот следующая корректировка в пилотском составе по ходу сезона для «Ред Булл» имела куда большее значение. Летом 2007-го Скотт Спид разругался с руководителем «Торо Россо» Францем Тостом, в результате чего покинул команду – его место занял самый перспективный (на тот момент) «академик» австрийцев Себастьян Феттель. Так благодаря скандальной натуре Скотта Спида будущему четырёхкратному чемпиону пришлось приступить к обязанностям пилота «Торо Россо» раньше времени.

Можно сказать, это было первое удачное (хоть и отчасти вынужденное) кадровое решение Доктора Марко. Австрийский руководитель обеспечил главного таланта академии регулярной соревновательной практикой в Ф-1, заодно избавившись от весьма скандального и не очень перспективного пилота.

«Разжалование» Квята — важный прецедент для кадровой политики «Ред Булл»

Если вышеуказанные рокировки носили запланированный или вынужденный характер, то вот в 2009 году поводом для увольнения гонщика послужили уже результаты на трассе: на экваторе сезона из «Торо Россо» был изгнан Себастьен Бурде. Место француза в дочерней команде «Ред Булл» занял очередной воспитанник «быков» Хайме Альгерсуари.

В 2009 году подобный ход выглядел спорным, но всё же скорее оправданным. Так и не оправдавшего надежд француза поменяли на молодого и перспективного «академика», который годом ранее стал чемпионом британской Формулы-3. Впрочем, как бы красиво этот размен ни выглядел на бумаге, большой пользы австрийскому концерну он не принёс: Альгерсуари провёл в составе «Торо Россо» два с половиной года, после чего доктор Марко поставил крест на молодом испанце.

Даниил Квят и Макс Ферстаппен в 2015 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующий раз Хельмут Марко отважится на кадровые перестановки по ходу сезона только в 2016 году, причём в этот раз изменения в составе произойдут как в главной, так и в дочерней команде «быков». Да, речь идёт о той самой рокировке Квят – Ферстаппен.

Российский пилот вполне неплохо провёл дебютный сезон в составе «Ред Булл», опередив по итогам чемпионата более опытного напарника Даниэля Риккардо. Начало сезона-2016 для Даниила также выдалось богатым на события – особенно третий этап в Шанхае. На старте гонки россиянин вывел из душевного равновесия Себастьяна Феттеля, проведя агрессивную атаку на немецкого пилота (дошло до контакта). В конце концов та история закончилась «хэппи-эндом»: оба участника стартового инцидента по итогам гонки поднялись на пьедестал почёта.

Квят во второй раз в карьере финишировал в топ-3 и, казалось бы, упрочил свои позиции в системе «Ред Булл», но не тут-то было: следующий этап в Сочи для Даниила стал последним, проведённым в составе главной команды «быков». За первый круг гонки Квят дважды зацепил «Феррари» Феттеля: после второго контакта болид немца отправился в отбойник. Что касается Даниила, он продолжил гонку, завершив её на 15-й строчке.

На следующем этапе в Испании место Квята в кокпите «Ред Булл» занял 18-летний Макс Ферстаппен – российский пилот отправился в обратном направлении. Формально поводом для подобных перестановок стала не только неудачная домашняя гонка в исполнении Даниила, но и слабые результаты россиянина в квалификациях. И всё же прежде всего доктор Марко стремился не избавиться от Квята, а побыстрее посадить Ферстаппена за руль «Ред Булл». Гонку в Сочи Хельмут Марко использовал лишь как повод для внеочередного повышения молодого голландца.

Чисто по-человечески австрийцы, может, поступили и не очень справедливо по отношению к Даниилу, но сугубо со спортивной точки зрения замена Квята на Ферстаппена стала стопроцентным попаданием менеджмента «быков». Макс выиграет первую же гонку в составе «Ред Булл», тем самым став самым молодым победителем в истории Ф-1, а спустя пять лет и вовсе вернёт австрийской команде чемпионскую корону.

Что касается Квята, то через год россиянина снова высадили из кокпита прямо по ходу сезона – на сей раз из «Торо Россо». Сезон-2017 Даниил, прямо говоря, проводил не самым лучшим образом (два финиша в топ-10 в 14 гонках), поэтому замена Квята на действующего чемпиона GP2 Пьера Гасли выглядела как логичный шаг руководства «Ред Булл».

Следующая рокировка для «быков» обернулась провалом

Иронично, что следующим, кого «понизит» Доктор Марко, не дожидаясь окончания сезона, станет именно французский пилот. Заменив ушедшего в «Рено» Даниэля Риккардо, в главной команде «быков» Гасли продержался всего 12 гонок.

В 2019-м австрийцы действовали уже по отлаженной схеме: не оправдавший надежд пилот «Ред Булл» отправился в «Торо Россо», а его место занял молодой гонщик из дочерней команды – на сей раз повышение получил Алекс Албон.

Как показала история, размен Гасли – Албон стал самым провальным кадровым решением Доктора Марко. Причём данная рокировка выглядела странной ещё в 2019 году. Да, Гасли не блистал в первых гонках за «Ред Булл», однако совсем ужасными его результаты вряд ли можно назвать. Да и к тому же нельзя забывать про период адаптации, необходимый молодому пилоту при смене гоночного коллектива.

Второй спорный момент этого размена – фигура пилота, отправившегося на повышение в «Ред Булл». Если в 2016-м Хельмут Марко высадил Квята ради главного таланта поколения Ферстаппена, который проводил уже второй сезон в Ф-1, то через три года место «разжалованного» Гасли займёт дебютант Алекс Албон. И нельзя сказать, что уроженец Лондона в ту пору считался суперодарённым пилотом: в гонках за «Торо Россо» Алекс был неплох, но ничего сверхъестественного не показал.

Развязку этой истории мы наблюдали в 2020 году. Албон с треском провалил свой первый полноценный сезон в составе «Ред Булл»: в 17 гонках он только дважды финишировал в топ-3, притом что в его распоряжении была вторая по скорости машина пелотона. По итогам чемпионата Алекс расположился на седьмой строчке личного зачёта, пропустив вперёд обладавших более скромной техникой Переса, Риккардо и Сайнса.

Провал Албона был настолько оглушительным, что руководству «Ред Булл» пришлось даже пересмотреть философию формирования пилотского состава: впервые с 2013 года австрийцы отважились пригласить гонщика, не прошедшего вертикаль «Ред Булл». Как вы видите, увольнение Пьера Гасли себя не оправдало. Впрочем, трансферный провал Хельмута Марко в какой-то степени помог «Ред Булл» найти идеального второго пилота в лице Серхио Переса.

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Оглядываясь в прошлое, можно сделать два вывода касательно кадровой политики «Ред Булл». Во-первых, у австрийцев низкая терпимость к ошибкам, поэтому с не оправдавшими надежд гонщиками они могут попрощаться, не дожидаясь окончания сезона. Во-вторых, далеко не каждая импульсивная перестановка в пилотском составе заканчивается хэппи-эндом – неудачных решений «тауриновым» избежать не удалось.

Что касается истории Ника де Вриса, то в ситуации с голландцем задачу Хельмуту Марко облегчает тот факт, что речь идёт о пилоте второй команды «быков» – меньше рисков, меньше и простора для неудач. Плюс ко всему внушает оптимизм и фигура потенциального новичка «Альфа Таури» Лиама Лоусона, который в этом году потрясающе дебютировал в чемпионате Супер Формулы. Впрочем, раньше времени списывать со счетов де Вриса тоже не стоит. В запасе у голландца имеется как минимум пара этапов, чтобы убедить боссов «Ред Булл» не возвращаться к практике незапланированных рокировок.