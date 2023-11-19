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Гран-при Лас-Вегаса Ф-1: борьба Ферстаппена с Леклером и Расселлом, сход Норриса, проблемы Хэмилтона

Правильно ли наказали Ферстаппена? Анализ аварий и инцидентов безумного ГП Лас-Вегаса Ф-1
Дмитрий Захарченко
Гран-при Лас-Вегаса Ф-1
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Почему Макс получил штраф за Леклера, но не был виноват в столкновении с Расселлом.

Первый в новейшей истории Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 получился ярким и запоминающимся — с первого до последнего круга борьба продолжалась почти на всех этажах пелотона, и порой дуэли доходили до контактов и столкновений.

Детальный разбор каждого инцидента — в материале «Чемпионата».

Ферстаппен против Леклера

Уже во второй раз за последнее время Ферстаппен и Леклер делили первый ряд — и в спринте в Остине Шарль тоже был впереди. В том случае Макс ещё до первого поворота прижал «Феррари» к обочине, вынудил отступить и уехал вперёд. После финиша монегаск даже поддержал Макса, заявив, что сам поступил бы так же.

Но в Лас-Вегасе Леклер был уже не так благосклонен к Ферстаппену. Макс отлично стартовал и ещё до торможения поравнялся с «Феррари», но как следует войти в первый поворот голландцу не удалось. Голландца на холодных шинах потащило на внешнюю траекторию, и Шарлю, который и так оставил «Ред Булл» достаточно места, пришлось уезжать ещё шире — за пределы трассы, где в конце концов оказались обе машины.

Два лидера за пределами трассы

Два лидера за пределами трассы

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Леклер правомерно требовал штрафа. «С этим нужно разобраться, это же смешно. На апексе он не был впереди и выдавил меня, а потому должен вернуть позицию», — объяснял Шарль своему гоночному инженеру. И стюарды гонки с доводами гонщика «Феррари» согласились: Ферстаппен, который так и не вернул позицию, получил впоследствии пятисекундный штраф.

Решение выглядит совершенно логичным, но возникает вопрос: почему Макса не наказали за точно такие же действия в Бразилии в 2021-м? В том случае Ферстаппен перед поворотом тоже был позади, а после чересчур позднего торможения и сам не вписался в пределы трассы, и Хэмилтона вывез на обочину.

Какой получилась новая гонка:
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Испанские пируэты

В общей сложности на старте гонки произошло сразу три инцидента. Помимо стычки Ферстаппена и Леклера, не избежали проблем Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Первый неплохо стартовал и перед поворотом нырнул на внутреннюю траекторию, однако ему тоже не хватило сцепления — «Астон Мартин» развернуло поперёк трассы.

В машину Алонсо в суматохе уткнулся Валттери Боттас, причём финн вроде бы успел среагировать на помеху и затормозить, но получил сзади толчок от Серхио Переса и всё-таки врезался в Фернандо. Всем троим пришлось ехать в боксы, и если Чеко с Алонсо в итоге прорвались из конца пелотона, то Боттас остался последним. Ему не повезло больше всех.

Алонсо и Сайнса развернуло в первом повороте

Алонсо и Сайнса развернуло в первом повороте

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Сайнса развернуло буквально в нескольких метрах позади. Он налетел на Хэмилтона, коснулся его машины передним правым колесом и встал поперёк трассы. В этот момент испанец, который лишился шанса побороться за победу из-за вылетевшего в свободных заездах люка, оказался на 18-й позиции.

Стоит отдать должное, Сайнс не сдался, продолжил борьбу и благодаря проблемам Албона и штрафу Расселла в итоговой классификации поднялся на шестую строчку. В итоге в общем зачёте Карлос сравнялся по числу очков с Алонсо и даже опередил экс-чемпиона за счёт большего числа побед в этом сезоне.

Сайнсу не повезло, но правила есть правила:
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Что случилось с Ландо Норрисом

На третьем круге в опасную аварию попал Ландо Норрис — в качестве предосторожности гонщика даже отправили в больницу, но, к счастью, обошлось без травм. Инцидент произошёл на высокой скорости, а неуправляемый «Макларен» тащило по трассе несколько сотен метров. В иных обстоятельствах такой инцидент мог завершиться трагедией.

Ландо Норрис в ловушке 12-го поворота

Ландо Норрис в ловушке 12-го поворота

Фото: twitter.com/f1

Что-то произошло в скоростном 11-м повороте — то ли гонщик не удержал автомобиль на холодных шинах, то ли что-то сломалось в подвеске. Так или иначе «Макларен» бросило в стену, после чего по инерции потащило дальше вдоль трассы и выбросило в ловушку 12-го поворота.

Прокол Льюиса Хэмилтона

На 16-м круге едва не похоронил свою гонку Льюис Хэмилтон — британец прорывался после неудачной квалификации и атаковал Оскара Пиастри. Перед 14-м поворотом экс-чемпион поравнялся с дебютантом, и тот уступил ему внутреннюю траекторию — всё шло как надо. Но перед входом в 15-й «Мерседес» оказался чуть шире, немного коснулся задней правой шины колеса Пиастри — и этого хватило, чтобы образовался медленный прокол.

Контакт между Хэмилтоном и Пиастри

Контакт между Хэмилтоном и Пиастри

Фото: twitter.com/f1

Какое-то время пробитая шина держалась, но в итоге Льюис потерял темп и после пит-стопа откатился на 18-е место. Возможно, инцидента можно было бы избежать, будь Хэмилтон более аккуратен. В то же время вины Пиастри в произошедшем нет — он уступил траекторию в 14-м повороте, а совсем останавливаться и отдавать сопернику всю ширину трассы в 15-м уже не был обязан.

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Расселл сам налетел на штраф

Самое мощное столкновение двух пилотов произошло на середине дистанции — в борьбе Расселла и Ферстаппена за четвёртое место. Макс пошёл в атаку в довольно нетипичном 12-м повороте — и попросту застал Джорджа врасплох. Правда, помимо отыгранной позиции, голландец получил ещё и повреждение оперения машины. Они, к счастью, не помешали добраться до финиша.

Расселл ещё до поворота позволил Максу поравняться с собой на внутренней траектории и на входе в поворот, понимая, что бок о бок две машины в него не протиснутся, должен был убрать ногу с газа и пропустить соперника. Ферстаппену деваться было некуда, а вот у британца был шанс избежать столкновения.

Столкновение Ферстаппена и Расселла

Столкновение Ферстаппена и Расселла

Фото: twitter.com/f1

В случае с контактом Хэмилтона и Пиастри разница в том, что Джордж, в отличие от Оскара, не оставил сопернику внутри места. В то же время если сравнить это столкновение с эпизодом на старте, где Ферстаппен точно так же был на внутренней траектории, но позади соперника, то разница в том, что Макса не вынесло за пределы трассы. Он пошёл в атаку и, оказавшись в базе «Мерседеса» внутри поворота, имел на неё полное право.

После финиша Джордж признал, что просто не видел Макса — за что и получил от судей закономерные пять секунд. «Это полностью моя вина. Мы легко попали бы на подиум, но в конце концов из-за штрафа откатились на восьмое место», — сказал британец в телевизионном интервью. Про подиум Джордж скорее преувеличивает, тем не менее его ошибка может стоить «Мерседесу» второго места Кубка конструкторов.

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