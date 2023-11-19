Яркая Ф-1 в Вегасе: тройная борьба за победу, важнейший обгон на финише и море аварий!

Результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса оставляли болельщикам надежду на интригу в гонке. Фаворитам из «Ред Булл» не слишком нравилась холодная погода, из-за которой возникали проблемы с прогревом резины. Было интересно посмотреть, какой темп будет у «быков» и их конкурентов в гоночном режиме. А также увидеть, как высоко смогут прорваться Серхио Перес, Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс, которые по разным причинам стартовали издали — с 10-го по 12-е места.

«Незаконный» старт Ферстаппена и аварии в пелотоне

Перед стартом Максу Ферстаппену и его команде пришлось поволноваться: один из ретроавтомобилей потерял масло неподалёку от стартовой позиции пилота «Ред Булл». Однако за час до гонки маршалы справились с маслом, а на старте Ферстаппен как ни в чём не бывало рванул с места и опередил Леклера. Правда, как позже выяснилось, не по правилам: голландец не вписался в первый поворот и «вывез» монегаска за собой. После долгих обсуждений судьи вынесли Ферстаппену пять штрафных секунд.

Позади лидеров произошло сразу несколько аварий. Всё начал Алонсо, который слишком оптимистично полез внутрь и в итоге потерял контроль над машиной на холодной трассе. В «Астон Мартин» уткнулся Боттас, а в «Альфа Ромео» сзади въехал Перес, сломавший себе переднее антикрыло. В ещё одной группе Сайнс уткнулся в колесо Хэмилтона, после чего «Феррари» развернуло, а вот «Мерседес» не пострадал.

Когда Ферстаппена оповестили о штрафе, подумалось, что Макс довольно легко создаст необходимый отрыв, но не тут-то было: голландец не мог увеличить гандикап сильнее, чем на две секунды. Более того, в какой-то момент у Ферстаппена резко ушли шины, и Леклер резко подъехал к Максу — обгон, сразу после которого голландец рванул на относительно ранний пит-стоп.

Сейфти-кар против Леклера

Ферстаппен вернулся в трафик, плюс отстоял пять штрафных секунд, так что «Феррари» имела возможность оттянуть пит-стоп Шарля и обеспечить его более свежими, по сравнению с соперником, шинами. Однако реализовать преимущество шин не вышло — из-за контакта между Расселлом и всё тем же Ферстаппеном.

Макс атаковал по внутренней траектории, Джордж или не заметил соперника, или решил бороться с ним до конца — в общем, произошёл контакт, при котором Ферстаппен потерял правую торцевую пластину переднего антикрыла, а пилот «Мерседеса» — какие-то аэродинамические детали от днища. Из-за обилия обломков гоночная дирекция решила не активировать VSC, а выпустить полноценный сейфти-кар. Это обеспечило «бесплатным» пит-стопом Переса и Окона, поменяли колёса и многие другие — включая Ферстаппена. И в итоге вышло, что Леклер хоть и лидирует, но его шины на пять кругов старее, чем у обоих пилотов «Ред Булл».

На рестарте Леклер сохранил лидерство, однако Шарлю так и не удалось сбросить Переса с заднего антикрыла. Когда дирекция гонки разрешила использовать DRS, то два пилота подарили нам красивую мнокруговую борьбу за первое место: сначала Серхио прошёл «Феррари», а потом Шарль вернул себе лидерство.

Однако все эти «игры» закончились, когда сзади на них накатил Макс. Несмотря на повреждения переднего антикрыла, темп Ферстаппена оказался выше. Сначала голландец без проблем объехал на прямой Переса, а потом опередил и Леклера. Через несколько кругов Шарль потерял DRS от «Ред Булл», и на этом борьба за победу была завершена.

«Ред Булл»: дубля нет, вице-чемпионство есть

А вот в споре за второе место всё только начиналось! Перес не мог опередить Леклера, несмотря на помощь от DRS, но тут мексиканцу помог сам Шарль: лидер «Феррари» промахнулся мимо поворота и выпустил «Ред Булл» вперёд. Однако Чеко не удалось уехать от монегаска, так что Леклер на финальных кругах вынашивал планы, как лишить «Ред Булл» победного дубля.

И Шарлю это удалось! На последнем круге Леклер всё-таки сумел провести решающий обгон и затем завершить гонку с преимуществом всего в одну десятую от Переса! Обидный итог для Серхио, но он в любом случае гарантировал себе звание вице-чемпиона мира: теперь ни Хэмилтон, ни кто-либо другой мексиканца не догонят.

Если говорить про Льюиса, то гонку Хэмилтона здорово подпортил инцидент с Пиастри: они не поделили трассу, когда «Мерседес» пытался опередить «Макларен», и оба гонщика заработали проколы. Но если Оскар сразу рванул на пит-лейн, то Льюис проехал целый круг с повреждённым колесом. В такой ситуации итоговое седьмое место — не так плохо. Хэмилтон даже опередил своего напарника. Формально-то Расселл финишировал четвёртым, но потерял несколько мест из-за штрафа за контакт с Ферстаппеном.

Благодаря наказанию Джорджа Эстебан Окон сохранил прекрасное четвёртое место, а Лэнс Стролл стал пятым — отличный прорыв для канадца после ужасной квалификации и штрафа за обгон под жёлтыми флагами. Карлос Сайнс стал шестым и будет долго вспоминать канализационный люк, не давший ему шанса побороться за подиум или даже победу. Наконец, Алонсо и Пиастри замкнули десятку.

Немного о неудачниках

Увы, без очков пилоты «Уильямса». Албон и Сарджент довольно долго держались в топ-10, но Логан потерял темп ещё на первом отрезке гонки, а Алекс на старых шинах не сдержал соперников и тоже выпал из очковой зоны. Впрочем, конкуренты из «Альфа Таури» тоже не в очках, так что «Уильямс» всё ещё уверенно седьмой в Кубке конструкторов.

Если говорить о сошедших, то пелотон потерял трёх пилотов. Уже на четвёртом круге в аварию попал Ландо Норрис, не удержавший машину в скоростном повороте. А незадолго до финиша из-за механических проблем свои болиды припарковали Хюлькенберг и Цунода.

Финальный Гран-при сезона-2023 Формулы-1 — уже в следующие выходные. По традиции последняя гонка года пройдёт в Абу-Даби на трассе «Яс Марина».