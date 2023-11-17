«Как вы смеете критиковать?» Ф-1 потратила на этап $ 500 млн, а потом выгнала зрителей

Первый день Гран-при Лас-Вегаса чуть не сорвали проблемы с трассой, но Тото Вольф призывает не ныть.

Организаторам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 пришлось выгонять зрителей с трибун, а тех, кто уходить не хотел, выпроваживала полиция. В итоге в рамках первого дня уикенда зрителям, которые заплатили за билеты как минимум по несколько сотен долларов, удалось посмотреть лишь 10 минут заездов.

На организаторов предсказуемо обрушился шквал критики, однако команды встали на защиту промоутеров. Разбираемся, как так вышло и пора ли ставить на новой гонке крест.

Новые стандарты Формулы-1

Первая сессия свободных заездов в Лас-Вегасе продолжалась всего 10 минут: один из люков вырвало из креплений, после чего он влетел в днище «Феррари» Карлоса Сайнса. Позже по оторвавшемуся люку проехал Эстебан Окон, так что трасса фактически уничтожила две машины. Сессию мгновенно остановили, чтобы восстановить полотно и проверить другие люки.

Из-за этих проблем под угрозой срыва оказалась и вторая сессия. Организаторы решили выкопать все люки и закрепить их при помощи бетона заново. Из-за этого де-факто единственную тренировку перенесли на два с половиной часа — она и без того должна была начаться в полночь, а в итоге стартовала в 2:30 ночи по местному времени.

Маршалы проверяют трассу после проблем с люком Фото: Chris Graythen/Getty Images

Гран-при Лас-Вегаса и до этого вызывал множество вопросов. Словно мало было странной конфигурации трассы, прохладной погоды и вычурной церемонии открытия, к проблемам промоутеров добавились и вылетающие люки. У журналистов в паддоке возникли понятные вопросы — и команды, отвечая на них, предсказуемо встали на сторону промоутеров. Причём Тото Вольфа, руководителя команды «Мерседес», претензии к организаторам буквально взбесили.

«Ничего не случилось. Сейчас они заделают люки, и завтра о них никто даже не вспомнит! Это глупо, — едва ли не срываясь на крик, отвечал прессе Тото на пресс-конференции. — Как вы вообще смеете критиковать событие, которое задаёт новые стандарты? Отдайте должное людям, которые развивают спорт. Вы хоть когда-нибудь писали что-то хорошее о ком-нибудь? А должны бы. Liberty проделала выдающуюся работу. Мы не должны ныть и жаловаться. Да, машина разбита, это обидно, но такое уже бывало. ФИА убедится, что подобное не повторится. Всё равно в Европе никто этого не смотрит».

Джеймс Ваулз и Тото Вольф на пресс-конференции в Лас-Вегасе Фото: Dan Istitene/Getty Images

Надо признать, что Вольф во многом прав. Проблемы с канализационными люками возникали и раньше — на этапе в Баку, например, и даже на Гран-при Монако. Откровенно говоря, действенного способа заранее проверить, не вырвет ли автомобиль Формулы-1 со всей его прижимной силой и граунд-эффектом, попросту не существует. При этом на проблему отреагировали оперативно — вторая сессия, пусть и с опозданием, но состоялась.

Правда, без зрителей — болельщикам от такой оперативности толку было мало. Организаторы закрыли трибуны и фан-зоны в 1:30 и начали выгонять посетителей с трассы за час до начала настоящих заездов. Наиболее стойкие из зрителей остались на трибунах — и разбираться с ними пришла полиция. Не самый приятный опыт для посетителей, которые заплатили не менее $ 500 — столько стоили самые дешёвые, «пятничные», билеты.

Крест ставить рано

Старт Гран-при Лас-Вегаса действительно обернулся кошмаром — в Liberty начало уикенда явно иначе представляли себе. Однако говорить, что этап превратился в катастрофу, всё-таки рано. Так или иначе, тренировки состоялись, проблемы с люками решены. В командах изучают собранные данные и готовятся к квалификации и гонке.

Каких-то видимых проблем из-за прохладной погоды (температура воздуха была в районе 13-14 градусов тепла) не возникло. Да, пилоты то и дело промахивались в поворотах, но к опасным ситуациям это не приводило — в каждом из случаев машина безопасно выезжала в карман безопасности и благополучно возвращалась на трассу.

Об успехе Гран-при Лас-Вегаса пока рано судить Фото: Chris Graythen/Getty Images

Развеять все опасения действительно не удалось: в трансляции полуторачасовой тренировки можно было заметить, что первый поворот пилоты проходят, пересекая линию выезда с пит-лейна. Это в теории это может привести к опасному столкновению в гонке, если вдруг одновременно с проходящим первый поворот пилотом кто-то будет выезжать из боксов.

Так или иначе, чтобы ставить оценку гонке, необходимо её всё-таки увидеть. Дело ведь не только в безопасности — нельзя исключать, что заезд окажется попросту очень скучным, как это было, например, на уличной трассе в Валенсии. А что до изгнанных с трибун болельщиков, то, будем надеяться, им вернут деньги или в качестве компенсации предложат какой-то апгрейд. В конце концов, показателен не сам факт проблемы, а то, как её решают. И проблема с люками была решена максимально оперативно и эффективно.