«Суперспортивныйгоночный»! Что за гиперкар сделали в Китае

Наши знания о китайском автопроме ограничиваются либо стереотипами о моделях времён покорения марками из Поднебесной российского рынка, либо сведениями о машинах, которые продаются в нашей стране сейчас. Но если копнуть глубже, в КНР можно найти немало интересных автомобилей, среди которых есть даже собственный электрический гиперкар — Aion Hyper SSR.

Модель появилась в 2022 году, а серийной стала годом позже — это флагман крупного китайского концерна GAC Motor, а если быть ещё точнее, то фирменного суббренда GAC Aion, который специализируется на выпуске электромобилей. И чтобы продемонстрировать свой инженерный потенциал, марка взялась за амбициозный проект и сделала собственный даже не спорт- и не суперкар, а сразу же гиперкар. Естественно, электрический.

Aion Hyper SSR Фото: Максим Вершинин

Детальной информации о новинке нет, но по габаритам «Суперспортивныйгоночный» (а именно так и расшифровывается SSR — Super, Sport, Race) электромобиль близок к Ferrari 296 GTB. В основе модели лежит алюминиевое шасси, которое дополнено углепластиковыми элементами и карбоновым кузовными панелями. Заявлена жёсткость кузова на кручение 50 475 Нм/градус — это уровень не просто дорожных суперкаров, а профессиональной гоночной техники! Такие показатели обеспечивают в том числе и высокую пассивную безопасность.

За элегантными обводами кузова скрываются тяговые батареи (900-вольтовый аккумулятор на 74,7 кВт·ч, обеспечивающий запас хода около 505 км) и сразу три электромотора у версии Ultimate — суммарная мощность составляет 1250 л. с., а за счёт полного привода (и безумного крутящего момента в 12 000 Нм на колёсах) с места китайский гиперкар разгоняется за 1,9 секунды. GAC Aion заявляет, что это рекордный показатель среди всех серийных автомобилей, хотя на аналогичное упражнение способна и Tesla Model S Plaid.

Составляющие Aion Hyper SSR Фото: Максим Вершинин

Впрочем, купить американский лифтбек может любой желающий, а с купе из Поднебесной такой трюк не пройдёт — в год собирают не более 500 экземпляров электромобиля. На заводе в Гуанчжоу организован отдельный блок, где на стапелях вручную собирают Aion Hyper SSR — можно наглядно наблюдать, как голое шасси постепенно обрастает агрегатами, покрывается панелями и обретает внутреннюю отделку, проходя полный производственный цикл и превращаясь в один из самых редких автомобилей современности.

Как производят Aion Hyper SSR Фото: Максим Вершинин

Купе достаточно передовое, потому что на голой мощности суперкар не построить — безумно мощный автомобиль должен ещё и управляться. Флагман GAC Aion имеет пружинную подвеску на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами, а тормозные механизмы уже в базовой версии — карбон-керамические. Электромобиль имеет 20-дюймовые колёса с шинами Michelin, которые отвечают за сцепление с дорогой, а чтобы оно было ещё более уверенным, предусмотрена активная аэродинамика, прижимающая машину к асфальту.

Тест-драйв Aion Hyper SSR Фото: GAC Motor

Впрочем, гиперкар своей безумной сущности не выдаёт — никаких внешних атрибутов мощности и развитой аэродинамики нет, плавные линии и изящные изгибы кузова, который нарисован силами шведского дизайнера Понтуса Фонтеуса. А вот интерьер салона принадлежит перу американца Дона Кабонго, который создал его в современном стиле с минимумом физических органов управления и крупным экраном.

Доступ в двухместный салон, отделанный кожей и алькантарой, открывают взмывающие вверх двери, за которыми скрываются два изящных кресла с обогревом, вентиляцией и электроприводами. В распоряжении водителя — мультифункциональный руль-штурвал с сенсорными кнопками и компактная 8,8-дюймовая цифровая панель приборов, но основные функции вынесены на 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа. Оснащение не сказать, что богатое, но для жизни есть всё — акустика, климат-контроль, дефлекторы которого заодно играют роль «подпорок» центральной консоли, а также возможность интеграции смартфона в бортовое мультимедиа. Проблема только в том, что Aion Hyper SSR, как и многие модели для внутреннего рынка Китая, не имеют локализованной системы — есть и голосовой помощник, и онлайн-сервисы, но поддерживают они только китайский язык и местные же SIM-карты.

Салон Aion Hyper SSR Фото: Максим Вершинин

Однако ценителей автомобильной экзотики это не останавливает — уже как минимум один гиперкар из Поднебесной есть в России (официально на российский рынок модель не поставляется, но примерно за 20 млн рублей вам такое купе привезут), причём в Екатеринбурге. И вряд ли его владелец проходил курсы китайского языка перед тем, как сесть за руль топовой модели GAC Motor. Хотя, будем честны, оно того стоит — если бы каждому, кто знает китайский язык, давали прокатиться на Hyper SSR, возможно, это стало бы стимулом для изучения. И даже возможности проехать на модели Aion пассажиром достаточно, чтобы проникнуться машиной.

В Китае иностранцу за руль сесть на дорогах общего пользования нельзя из-за нюансов местного законодательства, а пускать неподготовленных водителей за руль дорогой и сверхмощной машины — небезопасно. Так что на Hyper SSR по закрытой площадке нас прокатил тест-пилот Aion.

Тест-драйв Aion Hyper SSR Фото: GAC Motor

Понятно, что на неровном и очень пыльном бетонном покрытии раскрыть весь потенциал гиперкара просто нереально, но составить первое впечатление вполне возможно. «Змейку» и «восьмёрку» электромобиль проходит весьма ловко, однако больше всего впечатляет динамика, разгонная и тормозная: пока выжата педаль акселератора, ускорение вдавливает в спинку сиденья, а когда водитель давит на тормоз, ты повисаешь на ремнях. Тот, кто никогда не ездил на электромобилях, этого не поймёт, а кто хоть раз прокатился в столь агрессивном режиме — не забудет никогда.

Aion Hyper SSR Фото: GAC Motor

А если доведётся попробовать в деле такую экзотическую модель как Aion Hyper SSR, то это точно станет весьма ярким впечатлением. И даст возможность взглянуть на китайский автопром под другим углом. Оценить весь размах автомобильной индустрии Поднебесной предсказуемо не позволяет языковой барьер, а ещё особенность отношения местных производителей к зарубежным рынкам. Мы практически ничего не знаем о технологиях и наработках китайских брендов, потому что они ориентированы на внутреннего потребителя — в ходе ежегодной конференции GAC Tech Day концерн представил, например, автопилот Garcia собственной разработки и инновационные твердотельные аккумуляторы, которые в серийных моделях появятся уже в 2026 году. Появятся, но на машинах для Китая — в других странах эти передовые технологии китайской марки вряд ли будут доступны, а если и да, то сильно позже.

Aion Hyper SSR Фото: Максим Вершинин

Aion Hyper SSR демонстрирует тот же подход. Гиперкар создан китайским брендом для китайских же ценителей новых инженерных решений. Конкурировать с европейскими марками компания не хочет, хотя вполне бы могла — технологии у GAC Motor вполне мирового уровня, отточить ездовые настройки за счёт приглашённых со стороны именитых специалистов реально, найти фирменный язык дизайна тоже реально, а если чего и не хватает, так это нематериальной составляющей. Богатого исторического наследия и внимания к мелочам, которые формируют имидж марки — над этим предстоит поработать. А вот за чистыми характеристиками в сторону КНР уже вполне можно смотреть.