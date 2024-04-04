Первый автомобиль Xiaomi стал хитом продаж. И принесёт компании огромные убытки

В конце марта компания Xiaomi объявила о старте продаж своего первого электромобиля — SU7. Новинка пока доступна только в Китае, однако уже успела стать бестселлером — за первые 24 часа на машину оформили 90 тысяч заказов.

В самой Xiaomi рассматривают свою машину в качестве конкурента Tesla Model 3 и продукции других уже известных на автомобильном рынке компаний. Не слишком ли смело для китайских дебютантов?

Ответ Tesla и Porsche

Автомобиль Xiaomi SU7 был официально представлен 28 декабря 2023 года. За облик машины отвечал Ли Тяньюань, который также был дизайнером BMW iX, а помогал ему опытнейший Крис Бэнгл — американец, который 20 лет был ведущим дизайнером баварцев.

Производится Xiaomi SU7 на мощностях BAIC — одной из крупнейших компаний Китая. Она, например, в рамках совместного предприятия Beijing Benz производит для китайского рынка автомобили Mercedes. То есть создавали эту машину далеко не новички.

Xiaomi SU7 Max разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды Фото: mi.com

Сам по себе электромобиль тоже получился довольно впечатляющим. SU7 доступен в трёх вариантах и в своём самом мощном полноприводном исполнении — SU7 Max — обладает мощностью в 673 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды.

Для сравнения: полноприводной Tesla Model Y Performance на это требуется 3,5 секунды. Tesla Model S Plaid может похвастаться куда более впечатляющей динамикой и разгоном до 100 км/ч за 2 секунды, но и стоит она $ 140 тыс. — против $ 40 тыс., которые просят за Xiaomi SU7 Max.

Облик SU7 разработали бывшие дизайнеры BMW Фото: mi.com

SU7 не только дешевле Tesla, но и запас хода у неё больше. Официально называются цифры в 830 км, и, пусть подтвердить удалось пока лишь 643 км, это всё равно больше, чем у Tesla Model S, Mercedes-Benz EQS и Porsche Taycan. Стоит ли говорить, что SU7 в разы дешевле конкурентов?

Также следует отметить, что и управляется Xiaomi отлично. Так называемый «лосиный» тест, когда необходимо резко объехать препятствие, SU7 прошёл на скорости в 82 км/ч. Кроме того, эксперты отмечают высокую жёсткость кузова и просторный салон. В общем, новинка, похоже, получилась удачной.

Хит продаж в убыток?

В течение первых 48 часов продажи Xiaomi SU7 перевалили за 100 тысяч, притом что завод Xiaomi в Пекине способен выпускать не более 150 тысяч машин в год. На фоне этих цифр акции выросли на 16%. В какой-то момент капитализация Xiaomi была выше, чем у General Motors и Ford.

Это хорошие новости для компании, однако поводы для беспокойства всё же есть. Во-первых, в Xiaomi, похоже, не были готовы к такому спросу: многим покупателям автомобиля придётся ждать его несколько месяцев. Более того, эту машину Xiaomi продаёт себе в убыток.

Xiaomi продаёт SU7 себе в убыток Фото: mi.com

Согласно анализу Citi Research, каждый проданный SU7 обходится компании примерно в $ 10 тыс., сообщает Reuters. Аналитики исходили из прогноза продаж в 60 тысяч автомобилей в год, и при таких объёмах суммарные потери Xiaomi превысят полмиллиарда долларов.

Теперь Xiaomi готовит к выпуску второй автомобиль — это будет кроссовер, и он должен принести компании прибыль. SU7 публика восприняла очень неплохо, но что будет с машинами Xiaomi дальше? Будет ли кроссовер так же неплох, как SU7, и сколько он будет стоить? От этого будет зависеть, сможет ли Xiaomi конкурировать с грандами автомобильной промышленности.