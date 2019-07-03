Вольф: я сам поляк, так почему мне не поддерживать Кубицу?

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг домыслы по поводу того, что Джордж Расселл как протеже «Мерседеса» получает в «Уильямсе» технику более высокого уровня, чем Роберт Кубица.



В частности, своё последнее место на Гран-при Австрии польский пилот пояснил тем, что ему не хватало темпа, а управление болида было плохим.



«Я вот, например, тоже поляк. Почему бы мне не поддерживать Кубицу?» — цитирует Вольфа Sport.pl.



Стоит отметить, что мать 47-летнего австрийского функционера родилась и выросла в Польше.



Напомним, будущее Роберта Кубицы в «Уильямсе» в нынешнем сезоне всё ещё под угрозой. Невзирая на заверения поляка о том, что он будет выступать в Гроуве до конца года, существует большая вероятность того, что Роберт потеряет статус боевого пилота уже перед Гран-при Бельгии.

Кубица: плохие результаты никак не связаны с моей рукой