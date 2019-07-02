Окон может занять место Кубицы уже на Гран-при Бельгии

Будущее Роберта Кубицы в «Уильямсе» в нынешнем сезоне всё ещё под угрозой. Невзирая на заверения поляка о том, что он будет выступать в Гроуве до конца года, существует большая вероятность того, что Роберт потеряет статус боевого пилота уже перед Гран-при Бельгии.
Спонсоры Кубицы выплатили «Уильямсу» лишь половину суммы за его участие в чемпионате, в компании Orlen готовы гарантировать подопечному выступления до конца 2019 года, однако в британском коллективе могут не воспользоваться этой опцией.
В таком случае ситуацией попробуют воспользоваться в «Мерседесе» и вернуть в пелотон пилота молодёжной программы Эстебана Окона. Француз может сесть за руль «Уильямса» уже на Гран-при Бельгии, сообщает Nextgen-Auto.
Этап в Бельгии пройдёт с 30 августа по 1 сентября.
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