К. Уильямс: у Расселла и Кубицы одинаковые болиды

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс опровергла слухи о том, что Джордж Расселл получил более совершенный болид, чем его напарник по команде Роберт Кубица.

«Обе машины тяжело пилотировать, но у разных пилотов разный стиль пилотирования. Я могу заверить вас, что у Джорджа и Роберта в каждой гонке одинаковые машины. Так было с самого начала сезона. Зачем нам дискриминировать одного из пилотов», — приводит слова Уильямс GrandPX.news.

Роберт Кубица не раз намекал, что его напарник по команде получил более качественную машину. На сегодняшний день поляк остаётся единственным пилотом во всём чемпионате, который проиграл партнёру во всех квалификациях сезона и во всех гонках. При этом у Расселла, как и у Кубицы, в активе нет ни одного очка.