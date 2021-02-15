Первая презентация машины Формулы-1 2021 года. «Макларен» снова с «Мерседесом». LIVE!

Унылый зимний перерыв в Формуле-1 подходит к концу. Сегодня, 15 февраля, нам покажут первый автомобиль нового сезона — «Макларен» MCL35M. Теоретически этот автомобиль должен отличиться от прошлогоднего сильнее, чем у конкурентов, ведь команде пришлось адаптировать шасси 2020 года под двигатель: вместо моторов «Рено» «оранжевые» возвращаются к «Мерседесу». Второе обновление «Макларена» в наступающему сезоне — австралийский гонщик Даниэль Риккардо, который заменит в коллективе перешедшего в «Феррари» Карлоса Сайнса. И вот сегодня Риккардо впервые облачится в комбинезон своей четвёртой по счету команды в Формуле-1.
Начало презентации — в 22:00 по московскому времени (19:00 GMT). Планируется онлайн-видеотрансляция. Мы, как обычно, сделаем акцент на фотографиях и самых интересных цитатах. Ждём!
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