Фото: механики чинят машину Переса за два часа до гонки ГП Саудовской Аравии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» испытывает трудности с подготовкой болида мексиканца Серхио Переса к гонке Гран-при Саудовской Аравии, которая состоится уже через два часа в Джидде, сообщает журналист издания Motorsport Альберт Фабрега.

По словам инсайдера, механики в спешке ремонтируют заднюю часть машины Переса.

«Механики работают с задней частью машины Чеко Переса. В спешке. Двигатель запущен. 2:20 до старта», – написал Фабрега в социальных сетях.

Напомним, Перес стал победителем квалификации. Его напарник и двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен завершил выступление только 15-м из-за проблем с двигателем. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».