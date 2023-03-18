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Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й

Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й
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На автодроме в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаск потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой. Топ-3 замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятый результат.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал восьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал четвёртым.

На машине «Ред Булл» Макса Ферстаппена возникли технические проблемы, из-за чего он не смог проехать быстрый круг во втором сегменте квалификации, оставшись только 15-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»1.28,265
2.Шарль Леклер«Феррари»+0,155
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,465
4.Джордж Расселл«Мерседес»+0,592
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0,666
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,680
7.Эстебан Окон«Альпин»+0,813
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,958
9.Оскар Пиастри«Макларен»+0,978
10.Пьер Гасли«Альпин»+1,092
МестоПилотКомандаВремя
11.Нико Хюлькенберг«Хаас»1.29,451
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1.29,461
13.Кевин Магнуссен«Хаас»1.29,517
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1.29,668
15.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.49,953
МестоПилотКомандаВремя
16.Юки Цунода«Альфа Таури»1.29,939
17.Александер Албон«Уильямс»1.29,994
18.Ник де Врис«Альфа Таури»1.30,244
19.Ландо Норрис«Макларен»1.30,447
20.Логан Сарджент«Уильямс»2.08,510
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