Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й

На автодроме в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаск потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой. Топ-3 замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятый результат.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал восьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал четвёртым.

На машине «Ред Булл» Макса Ферстаппена возникли технические проблемы, из-за чего он не смог проехать быстрый круг во втором сегменте квалификации, оставшись только 15-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Серхио Перес «Ред Булл» 1.28,265 2. Шарль Леклер «Феррари» +0,155 3. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,465 4. Джордж Расселл «Мерседес» +0,592 5. Карлос Сайнс «Феррари» +0,666 6. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0,680 7. Эстебан Окон «Альпин» +0,813 8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,958 9. Оскар Пиастри «Макларен» +0,978 10. Пьер Гасли «Альпин» +1,092

Место Пилот Команда Время 11. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1.29,451 12. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1.29,461 13. Кевин Магнуссен «Хаас» 1.29,517 14. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1.29,668 15. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.49,953