Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 3-й
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На автодроме в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаск потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой. Топ-3 замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятый результат.
Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал восьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал четвёртым.
На машине «Ред Булл» Макса Ферстаппена возникли технические проблемы, из-за чего он не смог проехать быстрый круг во втором сегменте квалификации, оставшись только 15-м.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1.28,265
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,155
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,465
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,592
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,666
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,680
|7.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0,813
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,958
|9.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0,978
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1,092
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1.29,451
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1.29,461
|13.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.29,517
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1.29,668
|15.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.49,953
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1.29,939
|17.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1.29,994
|18.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1.30,244
|19.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.30,447
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|2.08,510
Комментарии
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