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В «Астон Мартин» показали открытие новой базы

В «Астон Мартин» показали открытие новой базы
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Британская гоночная команда «Астон Мартин» открыла новую базу в Сильверстоуне и начала переезд. Первые сотрудники уже начали работу на новом месте.

«Добро пожаловать домой, команда. Сегодня знаменательный день для команды «Астон Мартин», так как первые члены коллектива переезжают на нашу новую, ультрасовременную базу в Сильверстоуне», — говорится в сообщении пресс-службы команды на странице «Астон Мартин» в социальных сетях.

Открытие новой базы «Астон Мартин» в Сильверстоуне:

Стоит отметить, что строительство новой базы «Астон Мартин» полностью будет завершено в 2024 году.

В нынешнем сезоне британская команда после шести этапов Формулы-1 располагается на втором месте в Кубке конструкторов со 120 очками.

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