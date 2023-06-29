Опубликованы фото обновлений «Макларена» — он повторил решения «Ред Булл» и «Астон Мартин»

Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега разместил свежий пост у себя в социальных сетях, где сравнил новые боковые понтоны «Макларена» с решениями, которые выполнили другие гоночные коллективы: «Астон Мартин» и «Ред Булл».

«Детальные фото новых боковых понтонов «Макларена». Команда немного пошла по пути «Астон Мартин» и «Ред Булл», — написал Фабрега.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Напомним, «Макларен» подготовил обновления к Гран-при Австрии, который состоится с 30 июня по 2 июля.

В настоящий момент «Макларен» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 17 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 очков). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (154 очка).

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