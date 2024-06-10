Сложный выбор — каждый по-своему уникален. Выбираем лучшего игрока 2-го матча финала НБА

В прошлый раз вы выбрали Кристапса Порзингиса, но сейчас он даже не в списке.

Сегодня, 10 июня, завершился второй матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» одержал очередную победу над «Далласом» со счётом 105:98. Третья игра состоится в ночь с 12 на 13 июня в 3:30 мск.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам второй встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.