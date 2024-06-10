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Финал НБА — 2024: лучший игрок второго матча финальной серии плей-офф, Дончич, Холидэй, Браун, Тейтум, Уайт или Вашингтон

Сложный выбор — каждый по-своему уникален. Выбираем лучшего игрока 2-го матча финала НБА
Артемий Берстенев
Выбираем лучшего игрока второго матча финала НБА
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В прошлый раз вы выбрали Кристапса Порзингиса, но сейчас он даже не в списке.

Сегодня, 10 июня, завершился второй матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» одержал очередную победу над «Далласом» со счётом 105:98. Третья игра состоится в ночь с 12 на 13 июня в 3:30 мск.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам второй встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Итоги первого матча — выбор читателей «Чемпионата»:
Кто стал лучшим игроком в первом матче финала плей-офф НБА — 2024?
Рейтинг
Кто стал лучшим игроком в первом матче финала плей-офф НБА — 2024?
Кто лучший игрок второго матча финала НБА — 2024?
1 место

Лука Дончич — «Даллас Маверикс»

Статистика Луки Дончича

Статистика Луки Дончича

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

2 место

Джру Холидэй — «Бостон Селтикс»

Статистика Джру Холидэя

Статистика Джру Холидэя

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

3 место

Деррик Уайт — «Бостон Селтикс»

Статистика Деррика Уайта

Статистика Деррика Уайта

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

4 место

Джейлен Браун — «Бостон Селтикс»

Статистика Джейлена Брауна

Статистика Джейлена Брауна

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

5 место

Джейсон Тейтум — «Бостон Селтикс»

Статистика Джейсона Тейтума

Статистика Джейсона Тейтума

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

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Новости. Баскетбол
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