Сложный выбор — каждый по-своему уникален. Выбираем лучшего игрока 2-го матча финала НБА

Сегодня, 10 июня, завершился второй матч в рамках финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон» одержал очередную победу над «Далласом» со счётом 105:98. Третья игра состоится в ночь с 12 на 13 июня в 3:30 мск.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока по итогам второй встречи. В ходе голосования они будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Лука Дончич — «Даллас Маверикс»
Статистика Луки Дончича
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Джру Холидэй — «Бостон Селтикс»
Статистика Джру Холидэя
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Деррик Уайт — «Бостон Селтикс»
Статистика Деррика Уайта
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Джейлен Браун — «Бостон Селтикс»
Статистика Джейлена Брауна
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Джейсон Тейтум — «Бостон Селтикс»
Статистика Джейсона Тейтума
Фото: «Чемпионат»/Getty Images