Исторический выход Греции, талант Франции против дисциплины Германии. Группы ОИ-2024

Минувшей ночью официально завершился квалификационный баскетбольный турнир, который определил последних участников Олимпийских игр — 2024. Каждый мечтает сыграть на Олимпиаде, но в Париж попали только лучшие из лучших. Кто же забрал последние четыре путёвки и какие сформировались группы — в материале «Чемпионата».

Первой командой, гарантировавшей себе участие на Олимпийских играх, стала Бразилия. Сборная из Южной Америки в финале отборочных одолела Латвию со счётом 94:69. Команда-открытие прошлого чемпионата мира под руководством Луки Банки не смогла выстоять под натиском бразильцев, в составе которых великолепную встречу провёл форвард «Партизана» Бруно Кабокло (21 очко, четыре подбора и одна передача).

Следом путёвку в Париж заработала сборная Греции во главе с Яннисом Адетокунбо. Греки не участвовали в Олимпийских играх с 2008 года, поэтому у команды Вассилиса Спанулиса была запредельная мотивация показать себя с лучшей стороны. Сборная не проиграла ни одного матча в квалификации, поочерёдно победив Доминиканскую Республику, Египет, Словению и Хорватию. На Олимпиаде мы увидим Янниса с Ником Калатесом, Томасом Уолкапом, Георгиосом Папаяннисом, Костасом Папаниколау и Константиносом Митоглу. Вероятно, к началу турнира к составу сборной Греции присоединится и MVP «Финала четырёх» Евролиги 2024 года Костас Слукас.

Ник Калатес и Яннис Адетокунбо Фото: FIBA

Ну и какая же Олимпиада без Испании? Без этой европейской сборной в Париже было бы не то чтобы скучно, однако её бы точно не хватало. «Фурия Роха» в 2008 и 2012 годах играла с США в финале, навязывая нешуточную борьбу фавориту. В 2016 году испанцы завоевали бронзовые медали, а в 2020-м закончили выступление на стадии четвертьфинала. В составе Испании нет суперзвёзд НБА, но собрана отличная и крепкая команда из топовых игроков Евролиги. Европейская сборная на пути к Олимпиаде победила Ливан, Анголу, Финляндию и Багамские острова.

Последним участником Игр во Франции стала сборная Пуэрто-Рико. Национальная команда страны не участвовала в Олимпиаде с 2004 года. На том турнире пуэрториканцам удалось выйти в четвертьфинал, где они уступили Италии. Это самое высокое достижение команды с 1964 года (четвёртое место). Ведёт за собой Пуэрто-Рико разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо, который в финальном матче отборочного турнира с Литвой набрал 23 очка и сделал шесть подборов. Конечно, обидно, что мы не увидим Домантаса Сабониса, Марюса Григониса и Рокаса Йокубайтиса на Олимпиаде. Но до Парижа добрались только сильнейшие.

В итоге стали известны все участники баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024. Мужские сборные разделены на три группы.

Группа А

Канада

Австралия

Греция

Испания

Группа В

Япония

Франция

Германия

Бразилия

Группа С

Южный Судан

Сербия

США

Пуэрто-Рико

Именно эти национальные команды будут бороться за золото Олимпиады. Очень ровная и в то же время сильная получилась группа A: в ней каждая сборная может удивить, и каждая обладает очень мощным составом. В оставшихся группах фавориты видны сразу. В группе B — это Франция с Виктором Вембаньямой во главе и триумфаторы последнего чемпионата мира по баскетболу — Германия.

Группа C: чемпионы последних четырёх Олимпийских игр — США — собрали под своими знамёнами лучших игроков НБА, готовых доказать превосходство над другими на деле. К тому же в этой группе присутствует Сербия с действующим MVP НБА Николой Йокичем. Братская для сборной России команда обладает отличным составом, в ней и помимо Джокера есть уйма великолепных игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

Сборная США, безусловно, является главным фаворитом предстоящего олимпийского турнира. Оно и немудрено, ведь американцы — самая титулованная команда в истории Олимпийских игр, да ещё и обладает умопомрачительным составом. Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид — лишь имена уже должны сеять ужас в глазах соперников до начала матча, а там собрано ещё немало игроков, способных закрыть практически любого оппонента на пути к победе.

Каждая из команд-участниц Олимпиады продолжает усиленно тренироваться перед началом турнира. Старт баскетбольной части Олимпийских игр назначен на 27 июля. В 12:00 мск Австралия сыграет с Испанией в матче открытия. Следом в борьбу постепенно вступят и другие сборные. 10 августа весь мир узнает обладателей золотых медалей. Сумеет ли США победить в пятый раз кряду или же кто-то остановит Короля, Стефа и Кей Ди? Ждём старта самого интригующего и интересного турнира лета.