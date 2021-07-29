Серебряной призёрке ОИ Логуновой сделали предложение руки и сердца по прилёте из Токио

Российская баскетболистка Анастасия Логунова, ставшая серебряным призером Олимпийских игр в Токио в баскетболе 3×3, получила предложение руки и сердца сразу по прилёте из Японии. Замуж Логуновой предложил выйти её молодой человек Владимир Черемисин.

Владимир вручил Анастасии букет роз и обручальное кольцо прямо в столичном аэропорту Шереметьево. Логунова ответила на предложение согласием. Напомним, в финале Олимпиады российские баскетболистки проиграли команде США (15:18). Мужская сборная 3х3 тоже завоевала серебро, уступив в финале Латвии (18:21).

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.