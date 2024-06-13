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Даллас Маверикс — Бостон Селтикс, результат матча 13 июня 2024, счет 99:106, финал плей-офф НБА 2023/2024

«Бостон» выиграл у «Далласа» третий матч финала НБА, Браун и Тейтум набрали 61 очко
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В ночь с 12 на 13 июня мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0 (107:89, 105:98, 106:99).

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 27, Вашингтон - 13, Лайвли - 11, Гэффорд - 6, Грин - 3, Экзам - 2, Джонс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 30, Уайт - 16, Холидэй - 9, Хозер - 9, Хорфорд - 8, Тиллман - 3, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета

В первой четверти преимущество хозяев площадки доходило до 13 очков, но к её завершению сократилось до одного, эта же разница в счёте сохранилась и к большому перерыву. В третьей четверти «Бостон» сделал рывок и закончил её с перевесом «+15». В моменте «Селтикс» вели «+21», но «Маверикс» смогли отыграть отставание и за три минуты до сирены уступали всего одно очко. Концовка матча осталась за «Бостоном».

Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг («Даллас»), набравший 35 очков. Лидер «Маверикс» Лука Дончич принёс своей команде 27 очков, у «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум — 31 очко, Джейлен Браун добавил 30 очков. Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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