Ни одна команда в истории плей-офф НБА не выигрывала серию после счёта 0-3

В ночь с 12 на 13 июня мск на площадке арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли со счётом 106:99 и лидируют в серии 3-0 (107:89, 105:98, 106:99).

Этот случай стал 157-м в истории плей-офф НБА, когда одна из команд выигрывает по ходу серии со счётом 3-0. При этом ни разу в предыдущих 156 случаях клубу, проигравшему в трёх стартовых матчах серии, не удавалось завершить её в итоге в свою пользу.

В четырёх ситуациях проигрывающим командам удавалось сравнять счёт и довести серию до седьмого матча, но итоговая победа всегда оставалась за выигравшим стартовые встречи. Примечательно, что в двух таких случаях были задействованы «Даллас» и «Бостон», но в ролях, противоположных нынешним.

В 2003 году «Маверикс» выиграли серию у «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 4-3 после 3-0 в первом раунде плей-офф, в 2023 году «Селтикс» проиграли 3-4 после 0-3 «Майами Хит» в финале Восточной конференции.