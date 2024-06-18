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Разыгрывающий «Бостона» реализовал бросок с центра площадки в финале НБА с «Далласом»

Разыгрывающий «Бостона» реализовал бросок с центра площадки в финале НБА с «Далласом»
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Сейчас в Бостоне идёт пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». После третьей четверти в счёте ведут «кельты».

В ходе матча разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард реализовал невероятный бросок с центра площадки. После неудачной реализации штрафного броска от разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича центровой хозяев Эл Хорфорд выиграл подбор и отдал передачу на Притчарда, который дальним броском отправил мяч в кольцо соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Притчард в нынешнем плей-офф сыграл 18 матчей, в которых в среднем набирал 6.6 очка, совершал 2.1 подбора и отдавал 2.2 результативных передачи. После четырёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
94 : 75
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис
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Новости. Баскетбол
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