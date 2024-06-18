Разыгрывающий «Бостона» реализовал бросок с центра площадки в финале НБА с «Далласом»

Сейчас в Бостоне идёт пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». После третьей четверти в счёте ведут «кельты».

В ходе матча разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард реализовал невероятный бросок с центра площадки. После неудачной реализации штрафного броска от разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича центровой хозяев Эл Хорфорд выиграл подбор и отдал передачу на Притчарда, который дальним броском отправил мяч в кольцо соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Притчард в нынешнем плей-офф сыграл 18 матчей, в которых в среднем набирал 6.6 очка, совершал 2.1 подбора и отдавал 2.2 результативных передачи. После четырёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1.