Защитник «Бостона» Джейлен Браун признан MVP финальной серии плей-офф НБА — 2024

Сегодня, 18 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом сезона-2023/2024. Серия завершилась со счётом 4-1.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун признан MVP финальной серии сезона-2023/2024. 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком одном из пяти матчей серии с «Далласом».

В нынешнем сезоне Браун сыграл 19 матчей в стадии плей-офф, в которых в среднем набирал 23.9 очка, совершал 6 подборов и отдавал 3.3 результативные передачи.

Ранее Браун стал MVP финала Восточной конференции, где «Бостон» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0 в серии. «Бостон» стал самым титулованным клубов в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории.