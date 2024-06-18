Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, одержавшим победу в финале НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла стал самым молодым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 1969 года, чья команда победила в турнире. В 1969 году это удалось Биллу Расселлу, под чьим руководством победу в НБА одержал также «Бостон» (в финальной серии был повержен «Лос-Анджелес Лейкерс»).

Сейчас Маззулле 35 лет.

В финальной серии завершившегося сезона «кельты» встречались с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. У «Маверикс» лучшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич (28 очков, 12 подборов и пять результативных передач).

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