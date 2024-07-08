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«Интервью окончено. Мы прошли!» Реакция игроков Пуэрто-Рико после победы в Квалификации

7 июля состоялись финальные игры баскетбольной Квалификации к Олимпийским играм. Последними выяснять, кому достанется путёвка в Париж, вышли сборные Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча прошла на стадионе «Хосе Мигель Агрело Колизеум» в Пуэрто-Рико.

По итогу встречи сборная Пуэрто-Рико одержала победу над сборной Литвы со счётом 79:68 и гарантировала себе выступление на Олимпийских играх.

Лучшим игроком в составе пуэрториканцев стал разыгрывающие клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо, набравший 23 очка. Тремонт Уейтерс из клуба «Висконсин Херд» отметился 18 очками.

В составе Литвы отметился Рокас Йокубайтис из «Барселоны», набравший 16 очков. Мощный форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 10 очков.

После игры команда Пуэрто-Рико довольно быстро закончила пресс-конференцию своим празднованием.