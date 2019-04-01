Развод на ставках: 7 схем с договорными матчами, прогнозами и раскруткой счёта

В мире ставок на спорт есть место мошенникам. Эти люди обещают помочь вам в «разорении» букмекера, но их цель — разорить вас. Это первая статья из серии разоблачений «Чемпионата» о способах, которыми аферисты обманывают игроков букмекерских контор. В следующих материалах мы разберём каждый метод детально.

Договорные матчи в «ВК» и «Телеграме»

Социальные сети кишат «информаторами», которые предлагают купить исход якобы договорного матча. Казалось бы, чего проще: купи заранее известный результат, поставь на него в букмекерской конторе и получи гарантированную прибыль.

Проблема одна — вас обманывают. Купив подобный «договорной» матч, вы можете уповать только на везение. Продавец ничего не знает об исходе игры. По сути это прогноз: он может оказаться и выигрышным, и проигрышным. Зато если ставка на первый матч пройдет, многие клиенты купят и второй псевдодоговорной матч. Рано или поздно ниточка оборвётся, а мошенник скроется или забанит вас в соцсети.



Вывод: договорные матчи в интернете всегда — развод игроков на ставках.

Платные прогнозы на спорт с гарантией прибыли

В интернете есть множество «капперов». Эти люди продают прогнозы на спорт. Зачастую их рекламные объявления и описания групп в соцсетях сопровождаются красивыми цифрами — 70%, 80% и даже 90% точных ставок, десятки процентов чистой прибыли при покупке подписки на прогнозы. Во всех случаях это — ложь.



В реальном мире ROI даже в 10% на длительной дистанции — достижение.

Есть и честные прогнозисты. Они ведут статистику, записывают в неё и выигрыши, и проигрыши. И что ещё важнее, они не дают несбыточных обещаний. Но в большинстве капперских пабликов процветает мошенничество. Деньги — и порой большие — за прогноз с вас возьмут, а после неудачного исхода прекратят с вами общаться.



В этой категории есть особая группа лиц, продающая прогнозы с послеоплатой. Они берут деньги только в случае верного прогноза. Начинаете чувствовать доверие? Если да, подумайте вот о чём: деньгами в этом случае рискуете вы, а каппер на том конце провода практически наверняка тычет пальцем в небо. Если вы случайно выиграете, он получит от вас деньги, а если проиграете, никаких убытков прогнозист не понесёт.



Вывод: если каппер гарантирует вам прибыль или % точных ставок, скрывает свою статистику, удаляет проигранные ставки, не предупреждает о риске — это мошенник.

Раскрутка счёта в БК

Ещё один популярный вид мошенничества в ставках на спорт — раскрутка счёта в букмекерской конторе. Обычно аферисты подкрепляют рекламу раскрутки кучей скриншотов с миллионными выигрышами. Не обольщайтесь — это фотошоп.

«Раскрутчики» предлагают увеличить сумму на вашем аккаунте до определенной отметки. В случае успеха вы обязуетесь отдать «капперу» процент от полученной прибыли, причём это может быть и 50%, и больше. В большинстве случаев раскрутка заканчивается сливом банка. И возврат потерянных средств не предусмотрен. Мошенники обычно предупреждают о риске заранее, но цена этой честности — грош.



Даже если «капперу» удастся раскрутить один счёт из пяти, он уже неплохо заработает. Судьбы четырёх человек, которые потеряют свои деньги, его не интересуют. И не забывайте, что передача счета другому человеку запрещена правилами всех букмекерских контор. Так что удача может обернуться убытками.



Вывод: раскрутка счёта — 100-процентно мошенническая схема развода в ставках на спорт.

Складчина на спортивные прогнозы

Представьте ситуацию: вы наткнулись в интернете на действительно честного каппера, который даёт качественные прогнозы. Вот только их стоимость для вас слишком высокая. Тут и появляются мошенники от складчины на спортивные прогнозы.

Схема следующая: вам предлагают скинуться и купить дорогостоящий прогноз. После этого возможны варианты: либо организатор складчины сразу пропадет с вашими деньгами, либо все-таки отправит вам прогноз. Свой личный, написанный за 15 минут. И после тоже пропадает, как только его схему разоблачит кто-либо из подписчиков.



Вывод: участвуя в складчине, вы доверяете свои деньги абсолютно незнакомому человеку. Он может быть мошенником… Постойте, кажется, вы потеряли свои деньги!

Программы и боты для ставок на спорт

Слово «гениям»! Непризнанные эйнштейны от спортивных ставок разработали программы, которые якобы определяют выигрышные ставки путем анализа спортивной статистики и букмекерской линии. И стоят они так недорого! А что на самом деле?

В лучшем случае вы скачаете пустышку, которая никак не улучшит прибыльность ваших прогнозов на спорт. В худшем — получите программу, зараженную вирусом.

Исключение из правила: программы, которые облегчают ваш собственный анализ — например, калькуляторы вилок и маржи. Или сканеры вилок в ставках на спорт. Впрочем, реально работающие сервисы настолько популярны, что их вилки «умирают» за считанные минуты после появления — другие игроки и букмекеры тоже не спят.



Вывод: не доверяйте слепо прогнозам от роботов и программам для спортивных ставок. Тем более не покупайте ботов для ставок на спорт за реальные деньги.

«Беспроигрышные» стратегии в лайве и прематче

Старая как мир схема мошенничества, которая до сих пор работает — продажа «проверенных» стратегий для ставок на спорт. Вам предложат суперсхему, следуя которой, вы будете выигрывать у букмекера. Конечно, вам придётся заплатить.

Запомните — человечество ещё не придумало беспроигрышную стратегию для ставок на спорт и других азартных игр. Стратегий множество, но в конечном счёте все они такие же убыточные, как и ставки на удачу. Причем большинство стратегий можно найти в открытом доступе. Но обаяние и харизма продавцов делают свое дело.



Вывод: не существует стратегий для ставок на спорт, которые гарантируют прибыль.

Обучение вилкам и коридорам за деньги

Да, вилки и коридоры позволяют обыграть букмекера. Да, на этом можно заработать. Нет, вам не стоит начинать — и тем более платить за обучение вилкам. Почему?



С развитием букмекерских технологий вилки и коридоры приносят всё меньше денег. Напротив, риск заморозки депозита и даже потери инвестиций для вилочника растет. В 2019 году мало-мальски квалифицированная работа в Москве будет приносить вам столько, сколько вы сможете зарабатывать на вилочных ситуациях в максимуме, рискуя при этом крупными оборотными средствами на многочисленных счетах БК.

В чём здесь мошенничество? В том, что обучение вилкам не стоит тех десятков тысяч рублей, которые за него запрашивают в интернете. На курсе вам дадут основы вилок, которые бесплатно можно найти на множестве сайтов. Чтобы убедить вас, мошенник будет строить из себя миллионера, который знает некий «секрет» и расскажет его вам.



Вывод: не платите за обучение вилкам и коридорам — эта информация бесплатна.



Расскажите в комментариях, с каким разводом в ставках на спорт сталкивались вы сами — помогите читателям «Чемпионата» избежать мошенничества!