Экспресс на КХЛ с коэффициентом 15.15: Ларионов добивается целей, Разин недоволен

Тренер «Торпедо» разобьёт китайцев и одержит ещё одну победу. «Сталевары» не могут похвастаться тем же и опять попадут под волну критики.

Клубный футбол ушёл на перерыв, а болельщикам остаётся ждать старта чемпионата мира в Катаре. Во время паузы можно обратить внимание на хоккей. Предлагаем вашему вниманию экспресс на хоккей с коэффициентом 15.15 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 14 ноября

«Локомотив» выдал хороший старт. Из последних 17 матчей с конца сентября подопечные Игоря Никитина выиграли в 12 и лишь в пяти уступили. Команда закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы в Западной конференции.

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«Северсталь» на общем фоне выделяется содержательной игрой впереди. Игроки реализуют достаточное количество моментов. Даниил Вовченко и его одноклубники забили 80 голов. Только шесть клубов превосходят их в плане результативности.



«Локомотив» в сравнении с «Северсталью» выглядит поубедительнее. Команда Игоря Никитина пребывает в лучшей игровой форме, чем её соперник. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Локомотива» через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.69.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 14 ноября

«Куньлунь» в первой половине осенней части регулярного сезона выступал успешнее, чем сейчас. Команда Грега Айрленда становилась автором нескольких сенсационных побед — в матчах с ЦСКА (2:1 ОТ и 5:4 по буллитам), «Авангардом» (4:0) и «Барысом» (5:0).



В последнее время «драконы» ощутимо сдали. В последних 11 играх они потерпели восемь поражений и лишь в трёх матчах добились максимального результата. Суммарная разность шайб по итогам последних 11 встреч — 28:41.

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«Куньлунь» посыпался в обороне, и особенно безнадёжно команда выглядит при игре в меньшинстве. Лишь три клуба хуже играют при численном преимуществе соперника. За 31 матчах «драконы» пропустили 93 шайбы. Только два клуба со дна турнирной таблицы пропустили больше.



«Торпедо» под началом Игоря Ларионова здорово прибавило, в частности, в атакующем аспекте. Нижегородцы забросили 83 шайбы. Алексей Кручинин принял участие в 25 результативных действиях команды — забил шесть голов и отдал 19 ассистов. Мощно.



Учитывая проблемы «Куньлуня» в обороне и прогресс «Торпедо» в атаке, сомнений в победе гостей не возникает. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу нижегородцев через тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября

Редакторы календаря КХЛ выделили командам четыре и три дня соответственно на подготовку к матчу. Обоим клубам это было весьма кстати. Хоккеистам «Динамо» нужны были отдых и акклиматизация после возвращения из турне по Дальнему Востоку. А тренерскому штабу потребовалось время проанализировать причины неудачи в этой поездке. «Динамо» уступило «Адмиралу» (1:2), «Амуру» (1:2) и «Сибири» (3:5).

Дома на «ВТБ Арене» бело-голубые ещё совсем недавно чувствовали себя куда увереннее и даже набрали одно очко в матче со СКА (3:4 Б), уступив почти непобедимым питерцам только по буллитам. «Динамо» не проигрывало в основное время в восьми из десяти последних домашних матчей сезона.

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Три дня отдыха «Спартаку» были весьма кстати. На днях было объявлено имя нового тренера красно-белых. Игорь Гришин тренировал фарм-клуб «Спартака» – воскресенский «Химик». Эта команда забросила больше всех шайб в текущем сезоне ВХЛ. Поэтому стоит ожидать от «Спартака» более атакующей игры и роста результативности в их матчах.

В ожидании назначения нового тренера «Спартак» под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина неожиданно выиграл в дерби с ЦСКА (2:1). Эта победа прервала серию из шести поражений, что и стало причиной увольнения Бориса Миронова.



«Динамо» не допустит такой же потери концентрации. Уж слишком уязвлено самолюбие команды после неудач на Востоке. Поставить на то, что «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы можно за коэффициент 2.45.

Экспресс на матчи КХЛ 14 ноября

Ставка 1: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы в матче с «Северсталью» за 2.69.

Ставка 2: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы в матче с «Куньлунем» за 2.30.

Ставка 3: «Динамо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы в матче со «Спартаком» за 2.45.

Общий коэффициент: 2.69 Х 2.30 Х 2.45 = 15.15.

Экспресс с коэффициентом 7.25.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.50.

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