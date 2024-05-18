Тайсон Фьюри будет неудержим в бою с Александром Усиком. Украинец не готов к такому

В ночь на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир, в главном поединке которого за титул чемпиона в супертяжёлом весе подерутся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Начало события — не ранее 0:05 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Фьюри — Усик

Официальной трансляции поединка Фьюри — Усик на территории России не будет.

Коэффициенты букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Александр Усик

Букмекеры не могут выделить фаворита в таком важном поединке. Шансы Фьюри эксперты оценили коэффициентом 1.98, а на победу Усика можно поставить за 1.96. Если будет ничья — сыграет 15.0.

Победа Тайсона по очкам идёт с коэффициентом 3.40. Если Цыганский король выиграет решением большинства судей — сыграет 25.0.

Ставки на победу Александра решением большинства судей принимают с коэффициентом 3.30. Победа Усика нокаутом идёт за 5.50.

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Александр Усик (19.05.2024)

19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Поединок должен был состояться в феврале, но из-за состояния здоровья Фьюри, который получил рассечение на тренировке, был перенесён. Теперь Тайсон полностью восстановился и демонстрирует приличную физическую форму на тренировках. В интервью он рассказал, что подготовка идёт по плану.

Цыганский король на ринге предпочитает работать со стороны силы, прессинговать своих соперников и вкладываться в мощнейший удар. Он умеет использовать свои внушительные габариты, но при этом невероятно подвижный и обладает хорошей реакцией.

35-летний британец чётко распределяет свои силы на бой, поскольку прекрасно понимает, что выносливость с годами снизилась. С учётом этого Фьюри и его тренерский штаб тщательно разбирают сильные и слабые стороны соперников. Кроме того, у Тайсона невероятные волевые качества. Он заставляет себя продолжать поединок даже после тяжёлых ударов. Как яркий пример этому схватка с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри ставит перед каждым соперником сложную задачу, поскольку его хорошая техника позволяет менять стиль по ходу боя. Он может эффективно работать первым номером и быстро переключаться на защиту, задействуя контратаку. Тайсон много внимания уделяет тактике, хотя на первый взгляд и выглядит несерьёзным.

Последний раз Фьюри боксировал со звездой UFC Фрэнсисом Нганну. Соперники провели поединок из 10 раундов, в котором решением судей победил Цыганский король. Тем не менее его много критиковали за нокдаун и несерьёзное отношение к поединку.

Усик — очень резкий и физически совершенный боксёр с невероятной выносливостью, который любит вести затяжные поединки. Он универсал, умеющий наносить жёсткие прямые удары с дистанции и хуки в размене. Украинец знает, как извлекать выгоду из своих габаритов. Возможно, тот факт, что Фьюри крупнее, поможет быть быстрее и изворотливее Александру.

Усик всё чаще проводит 12-раундовые поединки. Три из четырёх последних его боёв завершались решением судей. Боксёр предпочитает изматывать своих соперников, набирая необходимые очки.

На что ставить?

Фьюри будет терпелив. Ошибки в бою с Нганну и то рассечение на тренировке должны научить его прощупывать каждого соперника. Тайсон должен найти слабое место Усика, выждать нужный момент и нанести свой мощный удар. Если хорошенько потрясти Александра, он может потеряться. Всё-таки в нокдаунах украинец бывал очень редко. Мы считаем, что Тайсон одержит победу. Скорее всего, это будет 12-раундовый поединок.

Ставка: победа Тайсона Фьюри за 1.98.