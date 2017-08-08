ФК «Тосно» стал беттинговым партнёром БК «Балтбет»

Букмекерская компания «Балтбет» и клуб РФПЛ «Тосно» заключили спонсорское соглашение. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

По условиям контракта букмекер подготовит ряд специальных ставок на матчи «Тосно», а также будет проводить рекламные акции, призами в которых будут билеты на матчи (гостевые и домашние), атрибутика клуба и ряд других специальных призов.

«Своей целью мы видим в первую очередь поддержку молодых, развивающихся команд и видов спорта, а также стимулирование конкуренции в уже существующих и обладающих своей аудиторией лигах. В частности, именно этим было обусловлено недавнее подписание соглашения между «Балтбет» и Национальной федерацией флорбола России.



В случае с выбором ФК «Тосно» в качестве партнёра мы руководствовались теми же принципами, кроме того, мы сразу поняли, что клуб соответствует всем нашим высоким требованиям. Ведь клуб декларирует и поддерживает те же ценности, что и мы: развитие регионального спорта, приверженность традиционному футболу и честной игре», — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор «Балтбет» Александр Малышев.