Согласно котировкам «Ак Барс» выиграет у минского «Динамо» в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) — «Ак Барс», который состоится 13 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом «Ак Барс» и предлагают поставить на казанцев за 1.84. Шансы «Динамо» на победу оценены коэффициентом 4.04. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.45, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.62.



Коэффициент на итоговую победу «Ак Барса» — 1.44, а на победу «Динамо» — 3.00.