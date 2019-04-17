«Порту» — «Ливерпуль»: котировки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль». Встреча состоится 17 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.10, то есть вероятность такого исхода — примерно 47%. Шансы «Порту» выиграть соответствуют коэффициенту 3.60 (27%). Поставить на ничью можно за 3.5 (26%).



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт команда Юргена Клоппа, можно за 1.03 (96%). Поставить на проход португальцев можно с коэффициентом 11.00 (4%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, на ТМ 2,5 гола — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



По оценке экспертов, самый вероятный счёт встречи — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



В первом матче со счётом 2:0 победил «Ливерпуль», голы на счету Наби Кейта и Роберто Фирмино.



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