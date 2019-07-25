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«Арсенал» – «Нефтчи»: прогноз Евгения Ловчева на отборочную игру Лиги Европы

«Арсенал» – «Нефтчи»: прогноз Евгения Ловчева на отборочную игру Лиги Европы
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Арсенал» – «Нефтчи» в рамках 2-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 25 июля, и начнётся в 20:00 мск.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.55.

«Арсенал» в очень приличном состоянии находится. Команда готова к сезону. «Нефтчи» — это южная команда, которая играет в атакующий футбол. Думаю, что и в этой встрече «Нефтчи» будет играть довольно смело, будет раскрываться. Поэтому предполагаю, что недостатка голов в Туле не будет. Что касается моих предпочтений, то они на стороне «Арсенала». Команда в хорошей форме. Играет дома. У меня нет сомнений в победе туляков», — сказал Ловчев.

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