«Арсенал» — «Нефтчи»: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) — «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: «Арсенал» забьёт минимум 2 гола за 1.85.



«Дебют тульского клуба в еврокубках. Соперник, на мой взгляд, сложный. Но скорее сложности будут для «Арсенала» в ответном матче. Понятно, что любые игры команд с постсоветского пространства — это сложная история. Накручены футболисты «Нефтчи» будут до предела.



«Арсеналу» нужно постараться как можно больше решить в первом матче. Если в нём не будет достигнута победа, то, на мой взгляд, сложно будет пройти дальше. Думаю, тульские футболисты и тренер Игорь Черевченко всё понимают. «Арсенал» дома постарается забить как можно больше.



Хорошая ставка на эту игру — «индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1.85. Мне кажется, сами для себя туляки должны именно так формулировать задачу на этот матч. Победа желательна. И желательно, чтобы она была не минимальной, а, скажем, 2:0», — сказал Андронов.