«Арсенал» — «Нефтчи»: прогноз Виктора Гусева на отборочный матч Лиги Европы

Популярный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20. Первая встреча состоится 25 июля на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: победа «Арсенала» со счётом 2:0 за 6.00.



«Наблюдаю за тем, как «Арсенал» начинает чемпионат. Была домашняя ничья с московским «Динамо», потом непростая, но достойная победа в Самаре над «крылышками». И все показывает, что туляки подогнали подготовку, и физическую, и любую другую, как раз к Лиге Европы. Потому что как раз за счет этого в начале турнира они, может быть, и выглядят как-то послаженнее и посильнее многих команд. Для «Арсенала», который в общем-то дебютирует в еврокубках, эта цель очень серьезная, поэтому многое на это брошено.



Соперник «Нефтчи» — это единственная команда в чемпионате Азербайджана, которая может еще составлять реальную конкуренцию «Карабаху». В предыдущем чемпионате, в котором победил «Карабах», он опередил «Нефтчи» на восемь очков. Похоже на ситуацию на финише и российского чемпионата тоже.



Для «Арсенала» важно в такой двухматчевой серии, а ответная игра будет в Баку 1 августа, естественно важно не пропустить на своем поле. Но «Арсенал» такая веселая, атакующая команда, поэтому они будут думать, прежде всего, как бы побольше бакинцам забить и, может быть, так облегчить свое положение в ответной игре в Баку.



Я смотрю, что особых покупок у «Арсенала” нет, но серьезная потеря — это Мирзов. Но мы видим, что Лесовой неплохо его заменяет. Травма Хагуша в середине поля заметна. Это что касается состава.



Кстати, я сравнил «Арсенал» и «Нефтчи», посмотрел финансовую статистику, и могу сказать, что «Арсенал» в три раза дороже. Но, с другой стороны, у «Нефтчи» есть опыт игр в еврокубках, куда они постоянно попадают, но другое дело, что они дальше второго этапа не проходили. Но по сравнению с «Арсеналом», опыт таких игр у них есть.



Нужно посмотреть, что вроде бы у «Нефтчи» еще разгона не было. «Арсенал» уже вступил в чемпионат. Но «Нефтчи» сыграл на предыдущей стадии Лиги Европы. Кстати, они уверенно обыграли 6:0 молдавскую команду, правда полу-любительскую команду.



Возглавляет «Нефтчи» итальянский тренер Роберто Бордин, он очень хорошо поработал в Молдавии, и может быть, это помогло ему настроить команду на игру с другим молдавским клубом, хоть он и был таким несерьезным.



Вот такой матч нам предстоит увидеть. И вы знаете, я все -таки, глядя на сегодняшний «Арсенал», который так нас порадовал в прошлом сезоне, заняв достойное шестое место в чемпионате, поставлю в этом матче на победу «Арсенала» с точным счетом 2:0. Коэффициент очень хороший. Рискну», — сказал Гусев.

