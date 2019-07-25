«Арсенал» — «Нефтчи»: прогноз Константина Генича на отборочный матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) — «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: «Нефтчи» не забьёт за 1.99.



«Тульский «Арсенал» в дебютном для себя матче в Европе сыграет с бакинским «Нефтчи». Очень неуступчивый, очень неприятный соперник по структуре игры. «Арсеналу», конечно, будет тяжеловато против «Нефтчи». Недооценивать эту команду нельзя. Тем более тренирует «Нефтчи» Роберто Бордин, итальянец, который работал с молдавским «Шерифом». А «Шериф» бывал в группе в Лиге Европы и там обыгрывал московский «Локомотив», причём в Москве.



У «Нефтчи» неплохой подбор игроков. И Махмудов, наш знакомый, там играет. Есть грек, есть француз, есть бразилец. Думаю, «Арсенал» хорошо подготовится, не будет мандража и волнения в первой еврокубковой игре. Но мне кажется, стратегически «Арсенал» должен очень правильно разложить силы на два этих матча. И в приоритете в первой игре для «Арсенала» — не пропустить. Сделать это будет очень сложно.



Я посмотрел, «Нефтчи» в последний раз не забивал в чемпионате в феврале. То есть полгода бакинцы в каждом матче забивают. Приоритет — не пропустить. При этом у «Арсенала» быстрые ребята впереди, им легче будет даже на выезде. По матчам с «Динамо» и «Крыльями» было видно, что, когда есть пространство, соперник чуть раскрывается, «Арсенал» показывает себя во всей красе. Думаю, Черевченко это учитывает.



На мой взгляд, первостепенная задача у «Арсенала» в тульском матче — не пропустить. Мой прогноз — «Нефтчи» не забьёт за 1.99», — сказал Генич.