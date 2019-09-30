«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура АПЛ

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 за 1.80.



«И как всегда в моих английских прогнозах, я начинаю со статистики, потому что в Англии это делать очень приятно, это чарующе. «МЮ» и «Арсенал» сыграли между собой 208 матчей, 89 побед у «Манчестера», 71 у «Арсенала» и 48 ничьих. В предыдущем чемпионате была победа «Арсенала» со счётом 2:0 и была ничья 2:2. И в январе в Кубке Англии «МЮ» победил соперника 3:1. Обратите внимание, что достаточно много обе команды забивали и в большинстве случаев отличалась и та, и другая команда.



Что касается «Манчестер Юнайтед», нужно исправлять турнирную ситуацию. «МЮ» идёт на восьмом месте, а «Арсенал» на четвёртом. Но разница между коллективами — всего три очка.



Это худший старт для «Ман Юнайтед» за последние 20 лет. Но посмотрите — они играют вничью с «Саутгемптоном» 1:1, выигрывают у «Лестера» 1:0 только за счёт пенальти, на прошлой неделе манкунианцы уступили «Вест Хэму» 0:2. Мне кажется, пришла пора, когда пора хотя бы забивать.



«Арсенал» хорошо играет дома, как и в прошлом сезоне. На выезде «канониры» выступают не так здорово. Неделю назад команда Унаи Эмери дома одержала победу над «Астон Виллой» со счётом 3:2. Во-первых, это волевая победа, а во-вторых, больше тайма «канониры» играли в меньшинстве из-за удаления Найлза.



У «Арсенала» три победы, две ничьих и одно поражение. У «МЮ» — две победы, две ничьи и два поражения. «Арсенал» бывает авантюрен в атаке, чем «МЮ» может и воспользоваться. Проблемы в обороне есть у обеих команд. Подвожу вас к моему прогнозу. Наверное, можно было бы поставить на «Арсенал», но не думаю, что так долго «Манчестер» может продолжать падать. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют, а голов будет не мало. Мой прогноз — обе забьют и ТБ 2,5 с коэффициентом 1.8».



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