Карреньо-Буста — Зверев: прогноз Сергея Фомина на матч полуфинала US Open-2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала US Open 2020 Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.61.

«Зверев после провального первого сета в матче с Чоричем сумел собраться и показать ровно такой теннис, которого оказалось нужно для итоговой победы. Достойно смотрелся на задней линии и вовремя находил моменты для выхода в контратаку. Подавал не так надежно, как в прошлых матчах, допуская большое количество двойных ошибок, но и подач навылет набралось почти два десятка.



Буста стабилен на задней линии. Допускает немного грубых ошибок. Тяжело пробивать его оборону, ведь Пабло достает почти все мячи. Конечно, подача на этом фоне кажется слабым звеном, но Буста компенсирует это великолепным приемом, поэтому в его матчах мы можем наблюдать такое большое количество брейков. В целом, по турниру оставляет приятное впечатление от своей игры.



Нас ожидает очень интересная игра. Два техничных теннисиста на волне побед и с упорным характером будут пытаться выйти в свой первый финал турнира Большого шлема. На данный момент играют примерно на одном уровне. У Зверева намного лучше работает подача, но Буста не уступает на задней линии. Поэтому, скорее всего, в этой встрече будут «качели», и мы опять сможем насладиться качественным и продолжительным теннисом».