Карреньо-Буста — Зверев: прогноз Ярослава Перканюка на матч полуфинала US Open—2020

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/2 финала US Open—2020 Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев.

Ставка: ИТБ 5.5 брейк-пойнтов Карреньо-Бусты за 1.80.

«На US Open произошло то, чего никто ожидать не мог, ведь Джокович умудрился схлопотать дисквалификацию, и Карреньо-Буста прошёл в четвертьфинал. В матче с Шаповаловым испанец наглядно продемонстрировал, что значит выдержка и упорство. Пабло дисциплинированно провёл все пять сетов против канадца, выжидая и провоцируя на ошибки. Однако Карреньо-Буста уж слишком увлекается игрой в обороне, он с первых геймов отходит за заднюю линию, отдает мяч и бегает из угла в угол. Всё это забирает много энергии, но пока теннисист держится, более того, в последнем интервью он заявил, что может против Зверева провести все пять партий.



Если раньше Зверев считался атакующим игроком, то теперь он с убойных позиций перебивает мяч в центр корта, при этом сам навязывает затяжные обмены ударами. Вот только в вязкой игре немец действует не лучшим образом, а всё из-за плохой работы ног. Есть много вопросов и к подаче Александра, ведь он чуть ли не в каждом втором матче допускает около 10 двойных ошибок, а это непростительно для игрока топ-10. Складывается такое впечатление, что немец потерял уверенность в себе, он при первых трудностях начинает нервничать, принимает странные решения и допускает несвойственные себе ошибки.



В предстоящем матче ничего нового от этих теннисистов ожидать не стоит. Карреньо-Буста с первых же геймов будет разрушать игру немца, провоцировать неоправданно рисковать и каждым ударом только сбивать ритм. Зверев сделает акцент на подачу и постарается по возможности цепляться на приёме. Если учесть, что у испанца нет мощной подачи, то Александр будет иметь предостаточно брейк-пойнтов. Здесь нужно согласиться с букмекерами – Зверев явный фаворит на победу. Но не нужно забывать, что Карреньо-Буста – боец, он будет сражаться на корте до последнего гейма, и вряд ли всё закончится в трёх сетах. К тому же Зверев далёк от оптимальной игровой формы.



Я уже говорил ранее, у Зверева серьёзные проблемы с подачей. Он в каждом матче испытывал трудности на своих геймах, а теперь Александр сыграет против Карреньо-Бусты, который обладает отличным приёмом и будет возвращать много мячей. Поэтому предлагаю поставить на то, что у Пабло в матче будет больше (5.5) брейк-пойнтов. Считаю, что это подарок от букмекеров».