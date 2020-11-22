«Наполи» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 8-го тура Серии А в Неаполе

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Милан».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.80.



«Сложно предсказать исход матча, но можно представить, какую тактику выберут тренеры: Гаттузо и Пиоли. «Милан» и «Наполи» идут в тройке лидеров. После сыгранных семи туров они пропустили по семь мячей. Помним, что у «Наполи» было техническое поражение от «Ювентуса», поэтому «Наполи» пропускает мало. У «Милана» в среднем по голу за игру.



В последних пяти матчах с участием «Наполи» фиксировался небольшой тотал. У «Милана» в трех из последних четырех матчах также не забивалось больше трех голов. То есть матчи получаются нерезультативными. Конечно, есть плотный график. Тренеры пытаются контролировать нагрузку и распределять силы по дистанции.



Обе команды помимо чемпионата принимают участие и в Лиге Европы, играют там по четвергам. Нужно понимать, что после матча сборных стартует очень плотный цикл из трех недель, в которых будут матчи и чемпионата, и еврокубка. Мне кажется, что команды будут осторожничать, пытаться играть от соперника.



Да, атакующий потенциал у «Милана» и у «Наполи» большой, но уважая друг друга и понимая силу соперника, тот же «Милан» может сыграть аккуратно. Да и «Наполи» тоже, почему бы не выбрать контратакующую модель игры на эту встречу.



В трех из последних четырех очных матчах было забито не более трех мячей. Получается очень жесткое противостояние и не всегда про голы. К чему я все это веду? Мне кажется, что в этом матче не стоит ждать большого количества голов. Я выбираю ставку на тотал голов меньше 3 голов. Мне кажется, такая ставка вполне может пройти. Команды не будут рисковать, когда ставки высоки».