«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.72.

«Один из центральных матчей на этой стадии турнира. «Манчестер Сити» уверенно обыгрывает «Эвертон» вот уже три года. Ну и перед этой встречей у «ирисок» есть потери. Выбыл основной вратарь.



Мы видим, что «Эвертон» сейчас в плохой форме. Ну, а «Манчестер Сити» набрал прекрасные кондиции. Понятно, что исход встречи предопределён: «Манчестер Сити» выиграет.



Но я предлагаю поставить на ТБ (2,5). У «ирисок» не будет основного голкипера. Это дополнительный фактор в пользу «горожан». Ну и из последних десяти встреч семь были верховыми. Ставка «обе забьют» доезжали в восьми из десяти матчей.



В общем, всё говорит о том, что в этой игре стоит ждать результативного футбола. Если смотреть на статистику предыдущих встреч, то команды забивали в среднем более трех голов. Уверен, что в этот раз всё будет точно так же».