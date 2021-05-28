Финал баскетбольной Евролиги: получи беспроигрышную ставку 500 рублей за регистрацию

Сегодня, 28 мая, в Кёльне стартует «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. Московский ЦСКА в полуфинале сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!



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