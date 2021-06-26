Уэльс — Дания: прогноз Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Евро-2020 Уэльс – Дания.



Ставка: победа Дании за 1.92.

«Хорошая, достойная, интересная пара. На мой взгляд, это два примерно равных соперника. Датчане играли в группе с нашей сборной. Стартовали с двух поражений, но в третьем матче в группе добились нужного для себя результата. В матче с Россией датчане выглядели неплохо.



Но плей-офф – это, по сути, другой турнир. Тут нет права на ошибку. Каждая команда должна быть максимально сконцентрированной. Где-то кто-то, может быть, будет демонстрировать трусливый футбол в плане атаки. Главное не пропустить, а один мяч можно как-то «заковырять».



Матч будет нервозным. У датчан состав посильнее, поопытнее. Команда выбралась из непростой ситуации на старте турнира. Победа над россиянами, бесспорно, сыграет положительную роль для датчан. Дания — небольшой фаворит предстоящего матча. Поставил бы на её победу с разницей в один мяч. Вероятный счёт — 2:1. А так пара весьма равная, всё может решить один момент, случай — возможно, стандартное положение, возможно, кто первый забьёт, возможно, ещё что-то. Выбираю ставку «победа Дании».