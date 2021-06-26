Уэльс — Дания: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.28 на матч Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Уэльс — Дания.



Ставка: ничья за 3.28.

«Сборная Уэльса стартовала с ничьей, причём первый балл команда вырвала у крепкой сборной Швейцарии. Следом за этим валлийцы закрыли вопрос с выходом в плей-офф — победа над Турцией сделала последний матч обычной формальностью. Нельзя не отметить, что британцы показали себя во всей красе и не допустили крупного поражения с Италией.



Сборная Дания стартовала на своём поле и все матчи провела в Копенгагене. Проигрыш финнам и неприятная история с полузащитником Эриксеном плохо отразились на моральном состоянии, что привело к двум поражениям.



Впрочем, игра с бельгийцами оставила неплохое впечатление, где «алая гвардия» сумела первой забить, но в итоге не удержала преимущество. Решающим стал третий тур, в котором «11 друзей Ольсена» не оставили камня на камне от сборной России и с третьего места прошли дальше.



В этой игре датчан считают явными фаворитами, причиной чему стала победа в третьем туре группового этапа. Более того, ожидаются много болельщиков из Дании, которым сегодня проще добраться на эту игру.



Я считаю, что это не так и Уэльс голыми руками не возьмёшь. У валлийцев есть игроки высокого уровня и командная игра, что имеет решающее значение. В этой дуэли ожидаю результативную ничью в основное время».