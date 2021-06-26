Уэльс — Дания: прогноз Константина Генича на матч плей-офф чемпионата Европы

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Дания в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: Дания не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.72.
«Пошла игра на вылет, чемпионат Европы продолжается. После небольшой паузы первая игра Уэльс — Дания. Матч пройдёт в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене». Вполне могли бы сыграть и мы, сборная России, в этой встрече. Но так уж получается, что датчане сыграют. И в этом есть определённая закономерность, есть логика.
Даже несмотря на то, что Уэльс вышел из своей группы, честно говоря, не очень понравился. Да, обыграли сборную Турции, но турки оказались очень слабы и валлийцы этим воспользовались. В первой игре со швейцарцами Уэльсу заметно повезло. В третьей игре с итальянцами Уэльс вышел с мыслью крупно не проиграть. С этой задачей справились (0:1). И в конце матча могли свести матч к ничьей — отличный момент был у Бэйла.
Уэльс проигрывает Дании в скорости, у датчан команда помоложе, побыстрее, порезче. Видно, что Дания в очень хорошем состоянии находится. И, учитывая, что валлийских болельщиков в Амстердам не допустят, Дания будет иметь преимущество по атмосфере на трибунах, пусть это и не переполненный «Паркен».
Уэльс прекрасно понимает, что соревноваться в скорости с датчанами бессмысленно, он будет сидеть и терпеть, ну и ждать свой шанс в контратаке или на стандарте. Получится — может быть, что-то зацепят. Но мне кажется, что нынешняя команда не сумеет так далеко пройти, как Уэльс пятилетней давности.
Я думаю, датчане не проиграют в этой встрече через тотал меньше 2.5 мяча за 1.72. Много голов не жду».
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