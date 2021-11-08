«Спартак» — «Сибирь»: эксперты оценили шансы команд в матче КХЛ

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Сибири» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.80. Поставить на победу красно-белых с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.50. Шансы новосибирцев оценили котировкой 2.65.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Сибирь».
Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.21. На то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, принимают ставки с коэффициентом 4.40.
Прогноз Владимира Плющева на матч «Спартак» — «Сибирь».
Где смотреть матч «Вашингтон» — «Баффало»?
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