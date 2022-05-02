Алекс де Минор — Педро Мартинес-Портеро: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Мадриде

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Мадриде Алекс де Минор — Педро Мартинес-Портеро.



Ставка: ТБ 5.5 брейка за 1.49.



«В прошлом сезоне де Минор выиграл два турнира и оказался в топ-25 рейтинга. Австралийца нельзя назвать популярным игроком, всё из-за постоянных провалов на крупных соревнованиях. Большинство рейтинговых очков теннисист набирает на небольших турнирах категории ATP-250 и 500. Кроме этого, Алекс действует на корте в далеко не самой зрелищной манере.

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Де Минор проповедует оборонительный теннис. Австралиец с радостью отдаёт инициативу соперникам, отходит за заднюю линию и достаёт все мячи, которые летят в его сторону. При первой возможности теннисист пытается перехватить инициативу, но не имеет мощи в ударах, чтобы быстро завершать розыгрыши. Алексу также не хватает подачи, он крайне неуверенно действует на своих геймах.



Мартинес-Портеро перебрался с челленджеров на ATP-турниры. Но испанцу нужно время, чтобы адаптироваться к такому уровню игры. По этой причине он выступает с перепадами, но навязывает борьбу топ-теннисистам. В последнее время испанец ведёт борьбу с травмами, он чуть ли не в каждом втором поединке берёт медицинские тайм-ауты и жалуется на болевые ощущения в области ног.



Мартинес-Портеро – профильный грунтовик. Вот только Педро не зацикливается на оборонительной игре. Он старается действовать на корте первым номером, при первой возможности забивать мячи и выходить к сетке. Испанец улучшил подачу, но часто проигрывает свои геймы.



В последних матчах де Минор смотрелся неплохо, но всё же грунт — не его профильное покрытие. Чего нельзя сказать о Мартинесе-Портеро, который именно в таких матчах показывает свою лучшую игру. Оба теннисиста часто проигрывают свои геймы, думаю, предстоящий поединок не станет исключением», — сказал Перканюк.

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