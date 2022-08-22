«МЮ» — «Ливерпуль»: фрибет 3000 рублей к матчу АПЛ

Сегодня, 22 августа, пройдёт матч 2-го тура АПЛ «МЮ» — «Ливерпуль». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 3000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



Чтобы получить бонус, выполни простые действия:



1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.



2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.



Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.