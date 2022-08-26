Попади в VIP-ложу на финал Кубка мэра Москвы!

Партнёр Кубка мэра Москвы букмекерская компания «Фонбет» дарит два VIP-билета на главные матчи турнира с участием ведущих клубов КХЛ.



Всё просто: оставляй свой контакт и участвуй в розыгрыше! Победитель будет определён рандомно.



Не пропусти возможность 28 августа побывать на финале главного хоккейного турнира лета и увидеть топовый хоккей.