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Попади в VIP-ложу на финал Кубка мэра Москвы!

Попади в VIP-ложу на финал Кубка мэра Москвы!
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Партнёр Кубка мэра Москвы букмекерская компания «Фонбет» дарит два VIP-билета на главные матчи турнира с участием ведущих клубов КХЛ.

Всё просто: оставляй свой контакт и участвуй в розыгрыше! Победитель будет определён рандомно.

Не пропусти возможность 28 августа побывать на финале главного хоккейного турнира лета и увидеть топовый хоккей.

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