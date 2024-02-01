«Хетафе» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 1 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Хетафе» – «Реал Мадрид» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.85.

«Реал» проводит свой пропущенный матч в чемпионате. Важно выиграть, чтобы вернуться на первую строчку перед дерби с «Атлетико», которое будет серьезным испытанием. «Жирона» никак не хочет отваливаться, поэтому и «Реал» должен держать концентрацию.

Думаю, и этот матч легким не будет. С «Лас-Пальмасом» в гостях пришлось выгрызать победу – забили в концовке со стандарта. До этого отыгрывались с «Альмерией» с 0:2. Простых матчей у «Реала» нет совсем. А усталость накопилась солидная. Даже в Англии клубы более-менее отдохнули, а «Реал» — без пауз. Хорошо, что потихоньку возвращаются травмированные. И в этом матче сыграет Беллингем, отбывший дисквалификацию. Это большое подспорье.

«Хетафе» хорош в этом сезоне. Злая, жесткая, грубая команда. «Реалу» надо готовиться к худшему. Там и провокаторов много. Винисиусу нужно будет держаться. И форма у «Хетафе» нормальная, идут в десятке. Вполне могут и забить, у «Реала» сзади проблемы, и вратари играют не очень уверенно. Считаю, что для победы мадридцам надо забивать минимум 2.

Поэтому поставлю на победу «Реала» и тотал больше 1.5. Мне счёт 2:1 кажется очень вероятным», — сказал Титов.