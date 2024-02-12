«Кристал Пэлас» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, какой прогноз, коэффициенты

12 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.77. Успех «орлов» оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

В последних 12 матчах в чемпионате Англии «орлы» победили только пребывающий на спаде «Брентфорд» (3:1) и замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Также они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), «Манчестер Сити» (2:2) и «Брайтоном» (1:1). Из-за поражений «орлы» спустились на 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Аристократы» в последних семи турах в чемпионате Англии уступили «Вулверхэмптону» (1:2 и 2:4), а также «Ливерпулю» (1:4). Победили они «Шеффилд Юнайтед» (2:0), как раз «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0).