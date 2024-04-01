«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.93.

«Синерубашечники» проиграли только 5 из 26 последних матчей. Надёжное подспорье Лавиолетту составляет Артемий Панарин. Россиянин и раньше был очень важной частью команды, а при новом тренере стал ключевой фигурой. В 74 встречах 32-летний нападающий набрал 107 (44+63) очков.

Панарин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по результативным действиям за сезон. Чтобы повторить результат занимающего вторую строчку Жана Рателя, нужно набрать ещё два очка. Панарин способен сделать это уже в предстоящем матче. В последних пяти встречах он отметился шестью голами и отдал семь результативных передач.

Лавиолетт помог Панарину и другим хоккеистам «Рейнджерс» в полной мере раскрыть их лучшие качества. Нападение «синерубашечников» стало одним из лучших в лиге. Техника и видение площадки форвардами клуба — это отдельный вид искусства. Каждый способен обыграть на индивидуальном мастерстве или точной умной передачей запустить голевую атаку. В последнем особенно хорош Артемий.

У «Питтсбурга» всё идёт намного хуже, чем у «Рейнджерс». Он занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Отставание от располагающейся в зоне уайлд-кард «Филадельфии» не так уж и велико.

Проблема в другом. «Пингвины» пребывают в жуткой чёрной полосе. Несмотря на старания капитана Сидни Кросби, они выиграли только 5 из 17 последних матчей. Причём во всех пяти случаях победили подопечные Майка Салливана на домашнем стадионе. Шансы «пингвинов» на выход в плей-офф тают на глазах. Будет абсолютно правильно поставить на победу «синерубашечников».